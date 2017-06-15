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В Приморье открыли купальный сезон

С 15 июня официально можно купаться
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

В Приморском крае 15 июня начался купальный сезон, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как отмечают в Роспотребнадзоре, при организации пляжных зон арендаторами земельных участков должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования, в части зонирования территории, установления теневых навесов, оборудования достаточным количеством урн, контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и контейнерных площадок с водонепроницаемым покрытием; общественных туалетов с водонепроницаемым выгребом, установка достаточного количества биотуалетов.

На территории пляжа должна проводиться патрульная уборка территории, организован ежедневный вывоз твердых бытовых отходов, уборка и дезинфекция общественных туалетов и ежедневное рыхление песка с уборкой мелкого бытового мусора.

В случае предоставления платных услуг на территории зоны отдыха предприниматель обязан в доступном месте для посетителей представить информацию о стоимости предлагаемой услуги, также должна быть оформлена вывеска о наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), предоставляющего услуги отдыха с указанием юридического адреса, правоустанавливающих документов и режима работы.

Напомним, ранее специалисты сообщали о неблагоприятной ситуации, сложившейся в излюбленном месте отдыха жителей и гостей Владивостока в районе Шаморы.

С мая 2017 года Роспотребнадзором региона организован государственный лабораторный контроль качества морской воды и поверхностных водоемов в мониторинговых точках.

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