Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Приморье

Погибла семейная пара

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Полиция проводжит проверку и устанавливает все обстоятельства смертельного ДТП в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

Напомним, ранее агентство сообщало, что на трассе Фокино - Большой Камень произошла жуткая авария. 33-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Corolla Axio не убедился в безопасности совершения маневра,а именно при выполнение разворота, в результате чего произошло столкновение с автомобилем марки Lexus, за рулем которого находился мужчина. Водитель Toyota Corolla Axio от полученных травм скончался на месте, а его 29-летняя пассажирка была доставлена в реанимацию. Однако, спустя некоторое время стало известно, что женщину спасти не удалось. Корреспонденту агентства известно, что в автомобиле марки Toyota Corolla Axio в момент происшествия находилась семейная пара, у которой остались двое детей.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что на момент происшествия стаж вождения водителя Toyota Corolla Axio составил 8 лет, в мае мужчина был привлечен к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей автомобильной аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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