В автоаварии под Большим Камнем погибла молодая пара

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

В страшной аварии под Большим Камнем погибли два человека, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Ранее агентство сообщало, что на трассе Фокино - Большой Камень произошла авария, участниками которой стали два автомобиля: Lexus и Toyota Axio. В результате столкновения в салоне Toyota Axio оказались зажаты люди, самостоятельно выбраться из покореженного авто им не удалось. На помощь к пострадавшим прибыли пожарные.

Как удалось выяснить, парень погиб на месте ДТП не приходя в сознание. Состояние девушки было тяжелым. Спустя час после трагедии корреспонденту РИА VladNews стало известно, что девушка скончалась от полученных травм.

Известно, что водитель автомобиля марки Toyota Axio не убедился в безопасности маневра и начал выезжать с обочины. В этот момент по трассе ехал автомобиль марки Lexus, за рулем которого находился житель Фокино. Владелец и пассажир Toyota Axio, судя по номерам, являются жителями поселка Липовцы, Октябрьский район Приморского края.

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.



