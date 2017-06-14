В автоаварии под Большим Камнем погибла молодая пара 17:40, 14 июня В автоаварии под Большим Камнем погибла молодая пара (Эксклюзив)
Во Владивостоке произошло почти 60 аварий за сутки 17:34, 14 июня Во Владивостоке произошло почти 60 аварий за сутки (Эксклюзив)
Во Владивостоке на автомобиль упало ведро с краской 17:27, 14 июня Во Владивостоке на автомобиль упало ведро с краской (Фото)
Новостная лента
Июнь, 14 среда
17:50
​Дело о колене «Честного детектива» во Владивостоке: Кто на чьем пути встал Эксклюзив
17:50
Во Владивостоке на несанкционированном митинге задержано 22 человека
17:50
Политолог рассказал всю правду о губернаторе Приморья
17:42
Квоты на 4 тысячи тонн приморских крабов продали на аукционе в Москве
17:40
В автоаварии под Большим Камнем погибла молодая пара Эксклюзив
17:34
Во Владивостоке произошло почти 60 аварий за сутки Эксклюзив
17:27
Во Владивостоке на автомобиль упало ведро с краской Фото
17:27
Как встречали Варяг во Владивостоке Фото
17:16
Во Владивостоке появился Цветочный город
17:05
В Приморье снова обнаружено заразное зерно сои
16:52
Во Владивостоке суд рассматривает блокировку инструкций по изготовлению бомбы в Интернете
16:41
В Приморье водитель оштрафован на 50 тысяч рублей за перевозку людей в неисправном автобусе
16:36
Большая уборка на мысе Басаргина Фото
16:23
За сутки в Приморье потушили шесть пожаров
16:12
В Приморье несовершеннолетний велосипедист угодил под КамАЗ Фото
16:01
В Сети появились фото корпуса iPhone 8
15:52
Пятеро приморцев ограбили семью из Китая
15:41
Во Владивостоке может появиться представительство провинции Хэйлунцзян
15:31
Владивостокский депутат обжалует решение суда
15:22
Приморца раздавило собственным «Крузаком»
15:12
Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Приморье Фото
15:02
Продавцы-мошенники торгуют в Приморье молодым китайским картофелем под видом местного
14:53
В Приморье свиньям скормили партию зараженного картофеля
14:42
Зарплата соцработников в Приморье выросла в 2,5 раза
14:35
ДТП в Приморье: людей зажало в покореженном авто Видео
14:32
Отряд боевых кораблей ТОФ вернулся во Владивосток Фото
14:27
Из горящего здания в Находке спасли ребенка
14:20
Полицейские застрелили собаку, насмерть загрызшую ребенка в Приморье
14:11
В Приморье на БДК Ослябя произошел взрыв Эксклюзив
13:59
На водителя, сбившего во Владивостоке полицейского, заведено дело
13:49
Алкоголь в Приморье поставят на общественный контроль
13:39
Эксперты рассказали о двойной жизни подростков
13:28
Во Владивостоке ночью сгорели два автомобиля Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4146 (85) от 14 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Виновен в том, что ездим мы с комфортом?
Ружье на стене
Приморские «Крейсера» взяли Москву
Черноморское побережье навеяло тихоокеанскому
Не терпится узнать результаты ЕГЭ?
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

В автоаварии под Большим Камнем погибла молодая пара

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

В страшной аварии под Большим Камнем погибли два человека, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Ранее агентство сообщало, что на трассе Фокино - Большой Камень произошла авария, участниками которой стали два автомобиля: Lexus и Toyota Axio. В результате столкновения в салоне Toyota Axio оказались зажаты люди, самостоятельно выбраться из покореженного авто им не удалось. На помощь к пострадавшим прибыли пожарные.

Как удалось выяснить, парень погиб на месте ДТП не приходя в сознание. Состояние девушки было тяжелым. Спустя час после трагедии корреспонденту РИА VladNews стало известно, что девушка скончалась от полученных травм.

Известно, что водитель автомобиля марки Toyota Axio не убедился в безопасности маневра и начал выезжать с обочины. В  этот момент по трассе ехал автомобиль марки Lexus, за рулем которого находился житель Фокино. Владелец и пассажир Toyota Axio, судя по номерам, являются жителями поселка Липовцы, Октябрьский район Приморского края.

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке на автомобиль упало ведро с краской
17:27, 14 июня 2017 Во Владивостоке на автомобиль упало ведро с краской

Ведро "прилетело" с верхних этажей

В Приморье снова обнаружено заразное зерно сои
17:05, 14 июня 2017 В Приморье снова обнаружено заразное зерно сои

Продукция предназначалась для Новосибирской области

Во Владивостоке суд рассматривает блокировку инструкций по изготовлению бомбы в Интернете
16:52, 14 июня 2017 Во Владивостоке суд рассматривает блокировку инструкций по изготовлению бомбы в Интернете

Обнаружено 19 страниц с запрещенным контентом

В Приморье водитель оштрафован на 50 тысяч рублей за перевозку людей в неисправном автобусе
16:41, 14 июня 2017 В Приморье водитель оштрафован на 50 тысяч рублей за перевозку людей в неисправном автобусе

Он осужден по уголовной статье

За сутки в Приморье потушили шесть пожаров
16:23, 14 июня 2017 За сутки в Приморье потушили шесть пожаров

Термических аномалий не выявлено

В Приморье несовершеннолетний велосипедист угодил под КамАЗ
16:12, 14 июня 2017 В Приморье несовершеннолетний велосипедист угодил под КамАЗ

Мальчик получил травму руки

Пятеро приморцев ограбили семью из Китая
15:52, 14 июня 2017 Пятеро приморцев ограбили семью из Китая

Они отобрали у иностранцев 800 тысяч рублей и мобильный телефон