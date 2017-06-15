​Год без мэра: Константин Межонов рассказал, как владивостокцам жить дальше

И.о. главы администрации Владивостока предлагает активнее сотрудничать с муниципалитетом

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

1 июня исполнился ровно год с момента ареста главы Владивостока Игоря Пушкарева, который стал неожиданностью для всех жителей города, сообщает РИА VladNews.

О том, как жить городу и горожанам без мэра, в эфире радио «Лемма» рассказал и.о. главы администрации Владивостока Константин Межонов:

- Жить дальше нужно спокойно, потому что администрация города работает, и все полномочия, которые необходимо выполнять – администрация выполняет по всем направлениям, - сказал Межонов. - Предлагаю активно взаимодействовать с администрацией города. Все наши сайты открыты, и если есть какие-то проблемные моменты, соответственно все будет делаться и устраняться.

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.