В Приморье возбуждено уголовное дело по факту жд-аварии с участием 4 детей

Создана следственно-оперативная группа

Владивосток, понедельник, 12 июня , РИА Vladnews.

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту трагедии, произошедшей вечером 10 июня на перегоне Амурский залив - Надеждинская (здесь были смертельно травмированы 3 ребенка, один пострадал), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВ следственного управления на транспорте. Дело было возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

На месте происшествия работают следователи, создана следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации обращается к гражданам с призывом соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта, а также предупреждает родителей о необходимости присмотра за детьми! Напоминаем, железная дорога - источник повышенной опасности!