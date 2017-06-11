Страшная трагедия произошла в Приморье на жд путях

Погибли дети

Владивосток, воскресенье, 11 июня , РИА Vladnews.

Жуткая трагедия произошла в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе поселка Новый, Надеждинский район. По имеющейся информации известно, что пятеро детей гуляли на жд путях. В это же время маневровый локомотив перегонял вагоны. Машинист подал предупреждающий сигнал, но было слишком поздно. В результате столкновения детей и локомотива погибли три человека, одна девочка находится в реанимации.

Известно, что детям было от 10 до 12 лет.

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.