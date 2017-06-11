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Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарев поздравил свою жену с днем рождения

Игорь Пушкарев поздравил свою жену с днем рождения
Фото: vl.ru Фото: vl.ru
Владивосток, воскресенье, 11 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 июня, жена временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева отмечает свой день рождения, сообщает РИА VladNews.

Так как следствие запрещает Игорю Пушкареву свидания с женой, он был вынужден поздравить свою супругу с днем рождения через социальные сети.

- Наталья, моя супруга, отмечает свой день рождения. Я поздравляю любимую жену, замечательную маму наших сыновей, прекрасную женщину с этим днем. Наташа, спасибо тебе, что ты всегда меня поддерживаешь во всем, и сейчас, в трудное для нас время, не унываешь, а уделяешь время по-максимуму воспитанию детей. Ведь это самое главное в жизни. Второй год подряд я лишен возможности поздравить тебя так, как мы с сыновьями это делали предыдущие годы, поэтому у меня нет варианта, кроме как сделать это здесь. Нас лишили общения, не дают свиданий, не разрешают сделать телефонный звонок, но выход есть всегда. Поздравляю тебя, Наташа!!! – написал Игорь Пушкарев.

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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