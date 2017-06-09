Чемпионат Приморья по конному спорту пройдет во Владивостоке

Начало соревнований в субботу в 11 часов

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

В субботу, 10 июня, в парке Минного городка на базе школы верховой езды «РОССО» пройдет открытый чемпионат Приморского края по конному спорту в дисциплине конкур. Соревнования приурочены к празднованию Дня России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Показать свое мастерство в верховой езде во Владивосток приедут спортсмены из Уссурийска, Находки, Артема и Владивостока.

Начало соревнований в 11 часов. Приглашаются все желающие увидеть один из самых зрелищных видов спорта.