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Спорт

Чемпионат Приморья по конному спорту пройдет во Владивостоке

Начало соревнований в субботу в 11 часов
Фото: Администрация города Владивосток Фото: Администрация города Владивосток
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

В субботу, 10 июня, в парке Минного городка на базе школы верховой езды «РОССО» пройдет открытый чемпионат Приморского края по конному спорту в дисциплине конкур. Соревнования приурочены к празднованию Дня России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Показать свое мастерство в верховой езде во Владивосток приедут спортсмены из Уссурийска, Находки, Артема и Владивостока.

Начало соревнований в 11 часов. Приглашаются все желающие увидеть один из самых зрелищных видов спорта.

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