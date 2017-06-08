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В Думе Владивостока обсудят поведение депутата Юрия Кучина

9 июня состоится заседание комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности
Фото: Соцсети Фото: Соцсети
Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

В пятницу, 9 июня, в Думе Владивостока состоится заседание комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности: депутаты города будут разбирать поведение депутата Юрия Кучина, сообщил корреспонденту РИА VladNews источник, близкий к ситуации. Начало заседания - в 13:00.

Напомним, Юрий Кучин был оштрафован судом на 40 тысяч рублей за организацию митинга против коррупции в приморской столице 26 марта, а также участвовал в шествии 1 мая - за которое впоследствии был вызван на беседу в полицию по заявлению губернатора Владимира Миклушевского.

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