Юрий Кучин: Самый мощный митинг за много лет!

Организатор акции получил два штрафа

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

В воскресенье, 26 марта, Владивосток присоединился к всероссийской акции против коррупции, сообщает РИА VladNews.

- Наше конституционное право - мирно выходить и требовать, чего угодно. Я, конечно, догадывался, что наш митинг может пройти хорошо, но не ожидал, что настолько! Полторы тысячи человек! Самый мощный митинг за много лет! – поделился своими эмоции организатор митинга во Владивостоке Юрий Кучин.

Стоит отметить, что организатор митинга был задержан еще до начала акции. Суд назначил Юрию Кучину наказание в виде штрафа в сумме 40 тысяч рублей.