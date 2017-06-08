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Питьевая вода в Приморье: еще больше бактерий

Эпидемиологическую опасность воды эксперты оценивают как среднюю
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

В мае 2017 года в Приморском крае по результатам лабораторного исследования воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,47%. В сравнении с предыдущим месяцем, качество питьевой воды ухудшилось, о чем свидетельствует незначительный рост процента неудовлетворительных проб (в апреле - 2,24%), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Степень эпидемиологической опасности воды оценивалась как средняя. 

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