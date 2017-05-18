В Приморье питьевая вода теперь содержит больше бактерий

Степень эпидемиологической опасности воды оценивалась как средняя

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

В апреле 2017 года в Приморье по результатам лабораторного исследования воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,24% (в марте 2017 года их было 1,67%), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. А в сравнении с апрелем 2016 года качество питьевой воды улучшилось (доля выявленных неудовлетворительных проб тогда составила 2,35%).

Степень эпидемиологической опасности воды, как ранее, оценивалась как средняя.

Напомним, в понедельник в городе Спасск-Дальний состоялось совещание посвященное необходимости улучшения качества воды в городе и районе.