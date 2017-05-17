В Спасске-Дальнем обсудили грязную «питьевую» воду

15 мая текущего года по инициативе территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в городе Спасск-Дальний состоялось совещание по вопросам обеспечения населения питьевой водой хорошего качества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На совещание рассмотрены следующие вопросы:
1. Качество питьевой воды на территории Спасского муниципального района;
2.Неблагоприятные риски для здоровья населения, связанные с неудовлетворительным качеством питьевой воды;
3.Организация производственного контроля качества питьевой воды обслуживающими компаниями;
4.Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения;
5.Реализация Федерального Закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
По результатам совещания намечены пути решения проблемных вопросов обеспечения населения муниципального района питьевой водой гарантированного качества.