Ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока 08:05, 17 мая Ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока
Один авиарейс из Владивостока задерживается 22:10, 16 мая Один авиарейс из Владивостока задерживается
Завтра в Приморье будет по-летнему тепло 17:41, 16 мая Завтра в Приморье будет по-летнему тепло
Новостная лента
Май, 17 среда
08:20
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
08:20
Приморский эксперт оценил шансы на вооруженное противостояние между США и КНДР Эксклюзив
08:20
Координатор штаба Навального во Владивостоке рассказала всю правду Видео
08:05
Ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока
07:21
В Спасске-Дальнем обсудили грязную «питьевую» воду
06:11
Мед по старому ГОСТу едва не вывезли в Китай из Приморья
04:54
Перед началом купального сезона во Владивостоке проверяют пляжи
03:11
43 команды оседлают «драконов» во Владивостоке
02:26
Во Владивостоке состоится памятный митинг, посвященный вождю вьетнамского народа Хо Ши Мину
01:17
У умных отцов рождаются дети с аутизмом, - ученые
00:03
Предсказание на 2017 год для России от экстрасенсов: что ждет Россию в 2017 Видео
Май, 16 вторник
23:26
Просмотр фильмов для взрослых опасен для мужского здоровья, - ученые
22:10
Один авиарейс из Владивостока задерживается
21:28
Аналитики ЦБ рассказали о рисках занижения курса рубля
20:15
Утренний секс спасает от похмелья, - ученые
19:07
Звезды журналистики приедут на Дальневосточный МедиаСаммит-2017
18:21
ЧМ по хоккею 2017: Россия встретится на льду со сборной США
17:53
Во Владивостоке проходят проверки технического состояния автобусов
17:41
Завтра в Приморье будет по-летнему тепло
17:28
Во Владивостоке пройдет фестиваль-ярмарка «Экологически чистое творчество»
17:19
Приморцам, имеющим задолженности, запрещен выезд за пределы РФ
17:09
Две новые школы появятся в Приморье
17:06
Прокуроры Приморья рассекретили свои заработки и доходы своих детей
17:00
Соблюдать меры пожарной безопасности и не допускать возникновения пожаров призывают специалисты администрации Владивостока
16:47
Наказание за наказания - благо или вред? Эксклюзив
16:32
«Домовой контроль» за четыре года работы бесплатно помог 27 тысячам владивостокцев
16:21
По решению суда в Пластуне закрыт магазин
16:14
Справедливороссы: В Приморье полно проблем
16:10
Грудное молоко поможет излечить рак, - ученые
15:59
Приморец прибыл к приставам с «засекреченным» оружием
15:46
Уникальные операции по интимной пластике проведут во Владивостоке бесплатно
15:39
Художник Роман Гвоздев провёл свой первый мастер-класс Эксклюзив
15:31
Кубок города по черлидингу пройдет во Владивостоке
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4131 (70) от 17 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Город бьется за зеленые зоны
А город подумал: война!
На байдарке сквозь залив Халонг
Зачем приморским археологам эквадорские черепки?
Теперь ты хозяин тайги. Там и живи
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

В Спасске-Дальнем обсудили грязную «питьевую» воду

Принято решение об обеспечения населения муниципального района питьевой водой гарантированного качества
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

15 мая текущего года по инициативе территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в городе Спасск-Дальний состоялось совещание по вопросам обеспечения населения питьевой водой хорошего качества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На совещание рассмотрены следующие вопросы:

1. Качество питьевой воды на территории Спасского муниципального района;

2.Неблагоприятные риски для здоровья населения, связанные с неудовлетворительным качеством питьевой воды;

3.Организация производственного контроля качества питьевой воды обслуживающими компаниями;

4.Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения;

5.Реализация Федерального Закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

По результатам совещания намечены пути решения проблемных вопросов обеспечения населения муниципального района питьевой водой гарантированного качества.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Мед по старому ГОСТу едва не вывезли в Китай из Приморья
06:11, 17 мая 2017 Мед по старому ГОСТу едва не вывезли в Китай из Приморья

Качество товара было абсолютно не известно

Пешеходы регулярно нарушают правила перехода проезжей части в Приморье
14:38, 16 мая 2017 Пешеходы регулярно нарушают правила перехода проезжей части в Приморье

С начала года к административной ответственности привлечены порядка 29 тысяч жителей края

Приморскому наркоману с оптовой партией наркотиков грозит 10 лет колонии
13:34, 16 мая 2017 Приморскому наркоману с оптовой партией наркотиков грозит 10 лет колонии

54-летний мужчина возил пакет с амфетамином в багажнике своего авто

Более 15 тысяч нарушений ПДД было выявлено благодаря фото-видеофиксации
13:26, 16 мая 2017 Более 15 тысяч нарушений ПДД было выявлено благодаря фото-видеофиксации

Сумма штрафов превысила 9 млн

​Ушел из жизни Игорь Илюшин
12:32, 16 мая 2017 ​Ушел из жизни Игорь Илюшин

До своего 77-летия он не дожил нескольких дней…

Во Владивостоке автоледи сбила студентку на пешеходном переходе
12:28, 16 мая 2017 Во Владивостоке автоледи сбила студентку на пешеходном переходе

Девушка получила травмы

К мужчине пришли в гости друзья вместе с вором во Владивостоке
11:57, 16 мая 2017 К мужчине пришли в гости друзья вместе с вором во Владивостоке

Злоумышленник скрылся еще во время застолья