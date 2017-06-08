Какую правду пытаются скрыть от участников Медиасаммита?

Газету «Владивосток» распорядились убрать с глаз высокопоставленных гостей мероприятия

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Со скандала начался Дальневосточный Медиасаммит, на который прибыли журналисты со всего Дальнего Востока, авторитетные эксперты и руководители российских СМИ. Среди почетных участников медиасаммита заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента Российской Федерации в ДВФО Юрий Трутнев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова и другие официальные лица.

Номер газеты «Владивосток» от 6 июня, представленный на саммите как промоматериалы и выложенный на фирменной стойке, был изъят организаторами и убран, как говорится, с глаз долой. Исчезла даже стойка с фирменным логотипом газеты.

Выяснить удалось следующее: по словам организаторов медиасаммита, с санкции оргкомитета и представителей Приморского отделения Союза журналистов, газету «Владивосток» убрали, поскольку там якобы была размещена «информация сомнительного содержания». Так замысловато представители организаторов, видимо, назвали материал, в котором жители Владивостока выразили на страницах «В» свое отношение к деятельности Игоря Пушкарева на посту мэра Владивостока, а также к его аресту.

Кого и почему испугал портрет законно избранного мэра Игоря Пушкарева на первой странице и под какую цензуру попадает мнение таких людей, как уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марины Шемилиной, координатора Приморской ассоциации общественных объединений военнослужащих, ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов Юрия Тарлавина, председателя Союза ветеранов Владивостока Сергея Кондратенко, депутата Думы Владивостока Юрия Ковалева и других неравнодушных к судьбе Владивостока горожан, можно только догадываться. Заметим, что в этом номере опубликована и информация о грядущей прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Так что же конкретно является, по мнению организаторов медиасаммита, «информацией сомнительного характера», газете «Владивосток» не объяснили…

Похоже, журналистское сообщество само себе ввело цензуру, совсем как та унтерофицерская вдова, которая сама себя высекла.