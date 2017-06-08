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Медиасаммит поможет выстроить конструктивный диалог между властью, общественностью и СМИ

Во Владивостоке стартовало главное событие медиаотрасли
Фото: Анастасия Полетаева, РИА VladNews Фото: Анастасия Полетаева, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 8 июня, во Владивостоке стартовал 4-й Дальневосточный Медиасаммит, площадкой которого уже традиционно стал ДВФУ, сообщает РИА VladNews.

Стоит отметить, что Медиасаммит – одно из самых важных мероприятий на Дальнем Востоке, так как именно СМИ играют важную роль в формировании имиджа региона. С каждым годом на площадку съезжаются все больше представителей медиа.

- Я хочу вас поздравить с теми достижениями, которые у вас появились в последние десятилетия при вашем, коллеги, непосредственном участии. Но и напомню, сделать предстоит ещё очень много. У нас в стране есть такая проблема-вопрос — с чего начинается Россия? То есть с Дальнего Востока и Сибири. И это не просто слова, не просто география. Видя, как развивается ваш город, я бы хотел, чтобы Владивосток представлял весь Дальний Восток. Ваш город становится все богаче, интереснее и самобытнее, - пожелал успехов председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.

Традиционно Медиасаммит будет проходить два дня. За это время представители СМИ смогут посетить различные мастер-классы, тематические секции, разработать различные проекты которые будут реализовываться на территории Приморского края.

- Этот форум призван помочь выстроить конструктивный диалог между властью, общественностью и СМИ. Это и встречи со старыми друзьями, и новые знакомства, - сказала Людмила Талабаева, сенатор Совфеда от Приморского края.

Автор фоторепортажа: Анастасия Полетаева, РИА VladNews

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