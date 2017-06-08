Жители Большого Камня обеспокоены тем, что подросток, заказавший убийство, до сих пор гуляет на свободе

Местные жители рассказали, что видели юношу на улицах города

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Жители Приморья рассказали, что видели, как заказчик убийства 17-летнего школьника в Большой Камне разгуливает по улицам города, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, история, прогремевшая на всю Россию, произошла 19 февраля текущего года. Убийство произошло на почве ревности. Девушка, которая находилась на момент инцидента в отношениях с ныне убитым парнем, ранее встречалась с другим молодым человеком, с которым не так давно рассталась. Парень же не смог пережить уход девушки и решил действовать кардинально. Его друг предложил убить школьника за денежное вознаграждение. В результате чего в подъезде собственного дома был обнаружен подросток 17-лет с множественными колото-резаными ранами. Общее количество ножевых ранений насчитывало около 30, 10 из них пришлись в голову потерпевшего. Парня доставили в местную больницу, но от полученных ранений несовершеннолетний скончался.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с преступлениями против личности Управления уголовного розыска краевой полиции (ОРЧ-4) по подозрению в совершении тяжкого преступления задержали 18-летнего жителя города Большой Камень, который дал признательные показания. Молодой человек рассказал, что предложил знакомому, которого бросила девушка, за денежное вознаграждение в 50 тысяч рублей устранить конкурента.

Материалы, собранные сотрудниками Управления уголовного розыска краевой полиции, переданы в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть".

Жители Большого Камня присылают сообщения о том, что, якобы, видели парня-заказчика, свободно разгуливающего по улицам города. Сообщения приходят уже не первый раз и от людей абсолютно разных возрастов. Это лишь дает повод задуматься о том, что столько людей ошибаться не может, и преступник до сих действительно гуляет на свободе.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.