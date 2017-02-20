По факту жестокого убийства подростка в Приморье возбуждено уголовное дело

Парня обнаружили в подъезде собственного дома

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть", сообщает корреспондент РИА VladNews. Личность нападавших, а также мотивы преступления пока не установлены

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что в городе Большой Камень был зверски убит парень 17-ти лет. Около 20 часов вечера 19 февраля в подъезде одного из домов на улице Академика Курчатовабыло обнаружено тело юноши с ножевыми ранениями.Как стало известно корреспонденту РИА VladNews, пострадавший жил в этом доме. Подростку нанесли более 20 ударов ножом в область тела и головы. Жильцы дома о произошедшем сообщили в полицию. Подросток от полученных травм скончался в одной их местных больниц.

На данный момент принимаются меры по поиску преступников. Уже возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть".