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По факту жестокого убийства подростка в Приморье возбуждено уголовное дело

Парня обнаружили в подъезде собственного дома
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть", сообщает корреспондент РИА VladNews. Личность нападавших, а также мотивы преступления пока не установлены

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что в городе Большой Камень был зверски убит парень 17-ти лет. Около 20 часов вечера 19 февраля в подъезде одного из домов на улице Академика Курчатовабыло обнаружено тело юноши с ножевыми ранениями.Как стало известно корреспонденту РИА VladNews, пострадавший жил в этом доме. Подростку нанесли более 20 ударов ножом в область тела и головы. Жильцы дома о произошедшем сообщили в полицию.  Подросток от полученных травм скончался в одной их местных больниц. 

На данный момент принимаются меры по поиску преступников. Уже возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть".

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