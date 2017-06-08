Во Владивостоке стартовал Дальневосточный МедиаСаммит-2017

Четвёртый дальневосточный медиасаммит открылся во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews. Площадкой проведения форума по традиции стал кампус ДВФУ на острове Русский.
Два дня для гостей саммита будут проходить тематические площадки , конкурсы. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли. Стоит отметить, что в этом году на площадке проходит форум молодых журналистов.
С каждым годом все больше журналистов и экспертов принимают участие в саммите, где разрабатываются новые проекты которые далее реализуются на Дальнем Востоке.
Стоит отметить, что некоторые гости уже успели отличиться. Так, полицейский в костюме «Чунга-Чанга» опозорил полицию Приморья.