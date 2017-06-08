Полицейский «Чунга-Чанга» опозорил МВД Приморья на Медиасаммите-2017

Правоохранители возмущены действиями коллеги

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Участковый в костюме «Чунга-Чанга» опозорил полицию Приморья на Медиасаммите-2017, который начался сегодня на о. Русский.

Как рассказал корреспонденту РИА VladNews источник в правоохранительных органах, коллеги возмущены поведением полицейского, который должен был нести службу по охране порядка на саммите - а вместо того начал развлекать иностранцев в фото-зоне. Как описывают происходящее очевидцы, мужчина "надел поверх формы наряд аборигена, залез на сцену и размахивал табличкой туристического агентства".

Таким образом, отмечают коллеги "героя дня", участковый создал в глазах иностранных гостей саммита далеко не лучший образ российского полицейского: при этом сами иностранцы, конечно, от души повеселились, когда фотографировали сотрудника правопорядка в юбке и цветочном ожерелье на память о России.