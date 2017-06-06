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Дело Пушкарёва

СКР не признал Владивосток пострадавшим от действий Игоря Пушкарева

Соответствующий документ появился на официальном сайте экс-мэра
Фото: VladNews.ru Фото: VladNews.ru
Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Следственный комитет России не признал администрацию Владивостока пострадавшей от действий главы города Игоря Пушкарева, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на сайт временно отстраненного мэра.

В Постановлении об отмене незаконного (необоснованного) постановления следователя отмечается: "учитывая, что расследуемыми преступлениями администрации города Владивосток ущерб не причинен и не нанесен вред её деловой репутации, а также продолжающуюся хозяйственную деятельность МУПВ «Дороги Владивосток», решения следователя о признании потерпевшим администрации города Владивосток и о допуске лица в качестве представителя потерпевшего, подлежат отмене". В соответствии с этим, руководствуясь статьей 39 УПК РФ, замруководителя ГУ по расследованию особо важных дел СКР А.В. Разинкин вынес решение об отмене Постановления о признании потерпевшим от 27.09.2016 и Постановления о признании представителем потерпевшего от 29.09.2016, вынесенные старшим следователем по особо важным делам при Председателе СКР Р.Р. Габдулиным (занимался с самого начала данным делом, был командирован во Владивосток в начале июня 2016 года). Ссылка на официальный документ.

Стоит отметить, что следствие отменило постановление за три дня до окончания следственных действий, и сейчас потерпевшим является МУПВ «Дороги Владивостока».

Адвокат Алексей Клецкин прокомментировал это Постановление Следственного комитета РФ. Он отметил, что таким образом следствие страхуется от возможности предоставления администрацией Владивостока доказательств, способных решить дело в пользу Игоря Пушкарева:

«Данное постановление наглядно демонстрирует те разброд и шатания, которые творятся в «лагере» стороны обвинения. На протяжении восьми месяцев городская администрация являлась потерпевшей стороной, а потом вдруг перестала ею быть. При том, что объективно никаких новых обстоятельств в деле не возникло. Мы уже видели, как произвольно, в зависимости от текущего политического момента, увеличивался объем и содержание обвинения. Теперь пришла пора ограничить и круг лиц, участвующих в деле.

На мой взгляд, связано это исключительно с желанием убрать из дела важного участника процесса, позиция которого помогла бы установить истину по делу. Администрацию Владивостока «вяжут по рукам». Ведь статус потерпевшего давал право представлять новые доказательства, заявлять ходатайства и реализовывать целый комплекс иных прав. Теперь же она становится пассивным наблюдателем инквизиционного процесса, что, собственно, полностью устраивает следствие».

Добавим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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