Год без мэра: Приморцы активно поддерживают Игоря Пушкарева

Поддержка главы города - как в соцсетях, так и оффлайн

Владивосток, воскресенье, 04 июня , РИА Vladnews.

1 июня исполнился ровно год с момента ареста главы Владивостока Игоря Пушкарева, который стал неожиданностью для всех жителей города, сообщает РИА VladNews.

Главу администрации приморской столицы жители Приморья активно поддержали в соцсетях.

После того, как стало известно, что Игорь Пушкарев арестован и ему предъявлено обвинение по двум статьям, неравнодушные приморцы стали выкладывать фотографии главы города у себя на страничках в социальных сетях с хэштегами #СвободуПушкареву и #saveИгорьСергеевич. А многие активные пользователи Сети опубликовали совместные фотографии с Игореем Пушкаревым.

Ежедневно появлялись и перепосты новостей в социальные сети с комментариями пользователей, которые не согласны с задержанием мэра и требовали разобраться в случившемся: «Верните нам нашего мэра Игоря Пушкарева!», - писали на своих страничках владивостокцы.

Письма президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию отправили многие известные политики, общественные деятели и артисты - например, Елена Ваенга, Михаил Пореченков, Александр Михайлов, Сергей Скороходов.

А жители города, согласно опросу, проведенному в начале июня, в основном не согласны с арестом градоначальника. В сквере Муравьева-Амурского 7 июня состоялся пикет «Свободу нашему мэру Игорю Пушкареву!». Жители Владивостока и Приморья продолжают поддерживать Игоря Пушкарева.

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.