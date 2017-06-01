Владивосток: Год без мэра

Сегодня исполняется ровно год с момента задержания главы приморской столицы Игоря Пушкарева

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 июня, исполнился ровно год с момента ареста главы Владивостока (сейчас временно отстраненного от должности) Игоря Пушкарева, ставшего неожиданностью для жителей города, сообщает РИА VladNews. Задержание было беспрецедентно жестким и демонстративным, что вызвало шок у всех горожан.

Не ожидал никто

Уголовное дело было заведено на девятом году исполнения Игорем Пушкаревым мэрских обязанностей. Город жил и развивался ударными темпами, достойно провел саммит АТЭС-2012, принял Восточный экономический форум. Строились детские сады, дороги, открывались скверы и набережные. Вот и 1 июня в рабочем графике Игоря Пушкарева с утра было запланировано открытие очередного спортивного стадиона в 71-м микрорайоне. Мероприятие в тот день не состоялось…

В полдень весь город облетела новость: оцеплено здание администрации города. Со всей соответствующей мероприятию атрибутикой: автоматчиками, маски-шоу, выемкой документов. Одновременно силовики нагрянули в дом главы Владивостока и в офис компании «Востокцемент», которой руководил брат главы города Андрей Пушкарев. Все в одни сутки с полномасштабной трансляцией по всем федеральным каналам.

Так, например, с высоты птичьего полета был показан «особняк» Игоря Пушкарева у озера Ханка. Позже выяснилось, что «особняк» является базой отдыха Спасского цементного завода, что зданию больше 40 лет, его реконструкция проводилась в полном соответствии с законами РФ, с Водным кодексом и другими нормами. Но об этом федеральные СМИ уже не говорили.

Главу Владивостока зачем-то доставляют самолетом в Москву, чтобы там избрать меру пресечения. Это вызвало замешательство у экспертов. Ведь с избранием меры пресечения вполне мог справиться и владивостокский суд. Более того, если нарушение закона выявлено на территории Приморского края, то и разбираться в нем местным судебным органам. Однако Игоря Пушкарева ведут в самолет, заламывая руки, как опасного преступника. Запись облетела все телеканалы страны.

Как журналисты могли узнать точное время и место, чтобы получить такие шокирующие кадры? Вряд ли здесь была задействована простая удача. На подобное «совпадение» обратили внимание общественники. Совет ветеранов Владивостока обратился к генпрокурору с письмом в поддержку главы Владивостока.

«1 июня 2016 года мы все стали свидетелями задержания главы Владивостока Игоря Сергеевича Пушкарева. Задержания театрального, демонстративного и необъяснимо сурового, – говорится в обращении. – Еще не начался суд, а нам по всем телевизионным каналам показывают жесточайшее этапирование. Ранее такого публичного глумления над задержанными лицами, обвиняемыми и в более серьезных правонарушениях, мы не наблюдали. Игорь Сергеевич – не бандит и не террорист. А ему издевательски и беспардонно заламывают руки и тело. Мы знаем главу Владивостока уже много лет. Это достойный человек. Никогда он не стал бы скрываться, убегать, прятаться от правоохранительных органов.

Инсценировка – по-другому не скажешь – этого неприглядного зрелища вызывает тревогу. Тревогу за то, что судьба человека будет решаться не в суде, а в каких-то других важных кабинетах. Более того, складывается впечатление, что она там уже решена независимо от доказательств защиты и обвинения. И теперь некто пытается подготовить общественное мнение в правильном направлении».

Следствие обвинило Игоря Пушкарева в злоупотреблении должностными полномочиями и в коммерческом подкупе. Якобы глава Владивостока с 2009-го по 2014 год организовал приобретение МУП «Дороги Владивостока» стройматериалов у группы компаний «Востокцемент». При этом строительные материалы, по версии следствия, приобретались по завышенным ценам. Указанные действия повлекли тяжкие последствия в виде причинения муниципальному предприятию «Дороги Владивостока» ущерба в сумме более 158 млн рублей и образования кредиторской задолженности в сумме более 800 млн рублей.

Также следствие предъявило обвинения Андрею Лушникову, директору МУП «Дороги Владивостока». По версии следствия, в 2012–2014 годах он получил от главы Владивостока не менее 1,4 млн рублей в качестве коммерческого подкупа за то, что заключал муниципальные контракты на поставку стройматериалов у группы компаний «Востокцемент».

24 июня был задержан Андрей Пушкарев, генеральный директор компании «Востокцемент». Ему предъявили обвинение в коммерческом подкупе.

2 июня 2016 года в Басманном суде Москвы Игорю Пушкареву была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. С того момента глава Владивостока не покидал СИЗО, разве что на время судебных заседаний, на которых рассматривались ходатайства следствия о продлении ареста. Несмотря на все доводы защиты Игоря Пушкарева, суд постоянно поддерживал доводы обвинения. При этом доводы обвинения в течение года практически не менялись. Основным из них было предположение, что Игорь Пушкарев может скрыться за границей с помощью вертолета или катера, которые принадлежат компании «Востокцемент».

Также со 2 июня под стражей находится Андрей Лушников. Под домашним арестом содержится Андрей Пушкарев.

Напомним, как уже писал «В», сначала следствие твердо настаивало на том, что действия Игоря Пушкарева нанесли ущерб конкретно городу Владивостоку. Практически через год выяснилось, что администрация приморской столицы не является потерпевшей стороной. Теперь следствие настаивает, что ущерб причинен МУП «Дороги Владивостока». Притом что фактически до возбуждения уголовного дела против Игоря Пушкарева долги МУПа перед ООО «Востокцемент» были прощены цементной компанией.

В марте 2017 года главу Владивостока дополнительно обвинили в том, что он якобы получал взятки от своего брата Андрея Пушкарева за то, что отдавал муниципальные контракты «Востокцементу». Но, как было сказано выше, контракты эти оказались не просто невыгодными для цементной компании, а, по сути, являлись чистой благотворительностью.

Виновата политика?

Карьера главы Владивостока складывалась так, что ему могли позавидовать многие успешные бизнесмены и политики. С первого курса университета начал работать в коммерческих организациях. В 1997 году основал собственную компанию ООО «Парк Групп», в 1998 году стал генеральным директором ЗАО «Первомайский судоремонтный завод», в 2000 году – генеральным директором ОАО «Спасскцемент» и так далее. Преуспев в бизнесе, Игорь Пушкарев двинулся в политику. В 2000-м он был избран депутатом городского совета Спасска-Дальнего. Затем – в Законодательное собрание региона. В ноябре 2004-го – самый молодой сенатор в российской истории. В 2006-м переизбран на этот пост. На мэрскую должность Игорь Пушкарев пришел уже крепким хозяйственником и опытным политиком. В 2008 году на внеочередной конференции приморского отделения «Единой России» Игорь Пушкарев был выдвинут кандидатом на пост главы администрации Владивостока. Городу тогда нужен был крепкий и зарекомендовавший себя управленец с безупречной репутацией.

Неудивительно, что 18 мая 2008 года Пушкарев победил на досрочных выборах мэра Владивостока в первом же туре. За него проголосовало 57 процентов избирателей, пришедших на участки. А в 2013 году прошло переизбрание с почти аналогичным результатом – порядка 59 процентов голосов. Однако голоса избирателей не всегда являются решающими в вопросе, кому и когда быть их мэром.

Политическая самостоятельность не всегда играет в плюс. Она помогает решать текущие вопросы, отстаивать и продавливать интересы города на разных уровнях, но в то же время приводит к межэлитному соперничеству.

С первого дня мэрства Игорь Пушкарев заявил о себе как о сильной фигуре на политической арене. Как только не называли его в СМИ: тяжеловесом, локомотивом, даже политическим паровозом. Он участвовал во всех праймериз, проводимых «Единой Россией», повышая интерес к ним у граждан, и везде одерживал победу. Перед выборами в Думу Владивостока в 2012 году он регулярно проводил встречи с жителями всех районов приморской столицы, при этом вытаскивая на свет божий менее известных однопартийцев, знакомя избирателей с ними.

Во время президентских выборов в 2012 году ему удалось нивелировать оппозиционные настроения горожан (традиционные для приморской столицы) и своим авторитетом буквально вытащить положительный для Владимира Путина итог.

В мае 2016 года, незадолго до возбуждения уголовного дела, Игорь Пушкарев принял участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов от партии в депутаты ЗС ПК, одержав убедительную победу. Имея многих единомышленников в числе победителей по другим округам, глава Владивостока вполне мог претендовать на пост председателя регионального парламента. Такой расклад вряд ли мог прийтись по душе его оппонентам. Став спикером главного законодательного органа Приморья, утверждающего бюджет региона, Игорь Пушкарев мог бы упрочить свое положение и подготовить трамплин для будущего карьерного роста.

Входило ли это в планы мэра Владивостока или нет – большой вопрос. Игорь Пушкарев всегда и всячески показывал свой пиетет к приморской столице и покидать ее по всем признакам не собирался. И то, что арест Игоря Пушкарева последовал почти сразу после победы в праймериз, только усиливает ощущение присутствия в нем политической составляющей.

Р.S.

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.