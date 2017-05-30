Лайнер «Costa NeoRomantica» впервые посетил Владивосток 17:23, 30 мая Лайнер «Costa NeoRomantica» впервые посетил Владивосток (Фото)
В Приморье неадекватный мужчина бросался под колеса автомобилей 17:17, 30 мая В Приморье неадекватный мужчина бросался под колеса автомобилей (Видео)
В Приморье пропал мужчина 17:16, 30 мая В Приморье пропал мужчина (Фото)
Новостная лента
Май, 30 вторник
17:54
Владивостокский маг: Изменить судьбу человека практически невозможно Фото
17:54
«Басманное правосудие» не сломало Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова Эксклюзив
17:52
Молодежь готова ехать на Дальний Восток, - ВЦИОМ
17:45
Во Владивостоке готовится захват заложников
17:42
Этап чемпионата и первенства Приморья по автомодельному спорту прошел во Владивостоке Видео
17:38
В США пони затоптали трех человек
17:27
54 юных яхтсмена приняли участие в первенстве Владивостока по парусному спорту «Паруса нашей надежды» Фото
17:23
Лайнер «Costa NeoRomantica» впервые посетил Владивосток Фото
17:17
В Приморье неадекватный мужчина бросался под колеса автомобилей Видео
17:16
В Приморье пропал мужчина Фото
17:11
Во Владивостоке пройдет совещание по проблематике отравлений на ВЭФ-2017
17:05
Погода в Приморье к завтрашнему дню окончательно испортится
16:51
В ДФО формируют кадровый резерв из молодежи
16:50
Неизвестный похитил из магазина продукты и одежду во Владивостоке
16:41
Побег гигантского осьминога прокомментировали в Приморском океанариуме Видео
16:33
За сутки в Приморье произошло более 70 аварий
16:22
Жительницу Приморья наказали за прогулку по рельсам
16:17
Поезд сбил пьяную женщину в Приморье
16:12
Календарь стрижек и красоты на июнь 2017 года: Благоприятные дни
16:04
Сдача ЕГЭ стартовала во Владивостоке Видео
15:57
В Сибирцево сгорела баня
15:56
Вечером Приморье накроют грозовые дожди
15:37
В аварии с участием фуры и автобуса на трассе Владивосток-Хабаровск пострадали шесть человек Фото
15:32
Во Владивостоке сгорели два автомобиля Фото
15:20
В центре Багдада прогремел мощный взрыв
15:08
В центре Владивостока задымился автобус
15:01
Приморец осужден за контрабанду 2 кг наркотика по почте
14:54
Пожарные борются с огнем на мысе Кунгасный во Владивостоке
14:53
Корейский тунец без срока годности прибыл во Владивосток
14:45
​Фарфоровые 50-е во Владивостоке Фото
14:33
Пропавший в Партизанском районе Приморья грибник до сих пор не найден
14:23
МАК приступил к расследованию жесткой посадки вертолета МИ-8 в Приморье
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4138 (77) от 30 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кнопка SOS в тревожном ожидании
Академики не хотят играть в экспертов
Змеинка вытянула с улиц стритрейсеров
Вкладчики лопнувших банков сами выберут банк для получения компенсации
Коты предпочитают зажигательные мелодии
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Политика и экономика

Во Владивостоке пройдет совещание по проблематике отравлений на ВЭФ-2017

Участники совещания обсудят общепит в кампусе ДВФУ
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

6 июня  во Владивостоке пройдет очередное совещание специалистов Роспотребнадзора с руководителями предприятий общепита, расположенных на кампусе ДВФУ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.  Тема совещания - вопросы питания гостей Восточного экономического форума. Цель - профилактика возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений среди участников и гостей ВЭФ-2017, обеспечение безопасности оказываемых услуг хозяйствующими субъектами в сфере общественного питания.

В совещании примут участие представители фонда «Росконгресс», НО «Дальневосточный фонд развития», Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, ДВФУ, управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока, департамента лицензирования и торговли Приморья.

На совещании будут подведены итоги надзора на предприятиях общепита ДВФУ, а также требования безопасности услуг общественного питания в рамках Восточного экономического форума 2017 года.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В ДФО формируют кадровый резерв из молодежи
16:51, 30 мая 2017 В ДФО формируют кадровый резерв из молодежи

Молодые люди выступят экспертами по проблемам макрорегиона

Дмитрий Сулеев покидает Думу Владивостока
14:20, 30 мая 2017 Дмитрий Сулеев покидает Думу Владивостока

Владелец сети Реми решил сложить депутатские полномочия

Рубль опять сдает свои позиции
10:36, 30 мая 2017 Рубль опять сдает свои позиции

Курс валют на 30 мая

В Приморье появится производство индийского чая
10:32, 30 мая 2017 В Приморье появится производство индийского чая

Запуск чаеразвесочной фабрики в городе Артем запланирован на конец 2017 года

Общественным организациям расскажут, как стать получателями субсидий и грантов
16:17, 29 мая 2017 Общественным организациям расскажут, как стать получателями субсидий и грантов

Круглый стол пройдёт в актовом зале администрации Владивостока

Forbes составил рейтинг богатейших наследников России
14:39, 29 мая 2017 Forbes составил рейтинг богатейших наследников России

В рейтинге 20 семей

В Приморье в этом году стало меньше электричества, жилья и колбасы
10:31, 29 мая 2017 В Приморье в этом году стало меньше электричества, жилья и колбасы

Экономические и социальные показатели региона за январь-апрель