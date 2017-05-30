Во Владивостоке пройдет совещание по проблематике отравлений на ВЭФ-2017

6 июня во Владивостоке пройдет очередное совещание специалистов Роспотребнадзора с руководителями предприятий общепита, расположенных на кампусе ДВФУ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства. Тема совещания - вопросы питания гостей Восточного экономического форума. Цель - профилактика возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений среди участников и гостей ВЭФ-2017, обеспечение безопасности оказываемых услуг хозяйствующими субъектами в сфере общественного питания.
В совещании примут участие представители фонда «Росконгресс», НО «Дальневосточный фонд развития», Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, ДВФУ, управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока, департамента лицензирования и торговли Приморья.
На совещании будут подведены итоги надзора на предприятиях общепита ДВФУ, а также требования безопасности услуг общественного питания в рамках Восточного экономического форума 2017 года.