Животное живо и здорово

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Побег гигантского осьминога прокомментировали в Приморском океанариуме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Как оказалось, 12-килограммовый представитель вида гигантских тихоокеанских осьминогов, пойманный 26 мая около острова Русский, сбежал из аквариума адаптационного корпуса, куда был помещен на карантин. Сотрудники застали его на полу холодноводного зала.

Как о том, что именно произошло, Интерфаксу рассказала представитель океанариума Елена Молчанова:

"Он тут же стал обследовать аквариум, обживая его. Животному удалось сдернуть крепление с прикрывающей сетки. Осьминоги не имеют скелета, благодаря чему могут проникнуть в любую щель, размер которой чуть больше основания клюва. Поэтому осьминог выбрался на свободу", - сказала Молчанова, отметив, что "никакого вреда осьминог не получил. Он может провести без воды и кислорода до 18 часов". Беглеца быстро вернули на место, и далеко в Приморском океанариуме он не "ушел".

По словам специалистов, осьминоги - очень сильные и сообразительные животные. В океанариумах мира бывали случаи, когда им удавалось выбираться из аквариумов и путешествовать по экспозициям.

Гигантский тихоокеанский осьминог - самый крупный осьминог в мире. Средний вес представителей вида 3-15 кг, но зарегистрированы и особи весом более 60 кг и длиной до трех метров. Размах щупалец может достигать семи метров. Осьминоги отличаются высоким интеллектом.