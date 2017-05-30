Осьминог пытался удрать из Приморского океанариума

Почему моллюск оказался на полу - неизвестно

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Это видео прислал житель Владивостока, пожелавший остаться неизвестным. По словам анонимного источника, ролик сделал один из сотрудников Приморского океанариума. На вопрос журналистов, почему осьминог ползает по полу, собеседник высказал предположения, что «либо кто-то его специально выбросил подурачиться, либо нарушены условия содержания».