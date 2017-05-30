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Спорт

Чемпионат и первенство Приморского края по рафтингу прошли на минувших выходных

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: Анна Плетнева, РИА VladNews Фото: Анна Плетнева, РИА VladNews
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

В минувшие выходные на реке Партизанская, Партизанский район, прошли Чемпионат и первенство Приморского края по рафтингу, сообщает корреспондент РИА VladNews. В этом году соревнования проходили в юбилейный десятый раз.

Участники и отдыхающие начали заезжать на реку еще в пятницу, чтобы заблаговременно разбить лагерь и приступить к тренировкам. Заявку на участие можно было подать как предварительно, так и по приезду. Рафты и снаряжение участникам предоставила Федерация рафтинга Приморского края, всего - четыре рафта и 24 комплекта снаряжения. По словам председателя федерации Татьяны Кириной, на Чемпионат приехали около 150-200 человек, среди которых были команды детей, женские, а также мужские команды. Среди участников были как любители, так и профессиональные спортсмены.

Соревнования начались утром в субботу с квалификационных заездов, которые должны были определить пары на предстоящие заезды. Отметим, что в рафте должны находиться шесть человек, однако в этот раз организаторы сделали исключение и допустили участие команды из пяти человек.

Соревнования по рафтингу состояли из трех дисциплин: Квалификация, параллельный спринт и слалом.

В воскресенье в 12 часов дня все команды-участники были собраны на построение для награждения. Участники получили грамоты, медали, а также призы в виде сертификатов в туристические магазины. Женская команда получила сертификаты на полет в аэротрубе. 

По результатам соревнований победителями стали:

Параллельный спринт:

Группа А мужчины – Бобры

Группа Б мужчины – ТК «Перевозчик»

Группа Б женщины – Кисоньки

Дети – Старт – Лидер – Спас

Слалом:

Группа А мужчины – Бобры

Группа Б мужчины – Балтика

Группа Б женщины – Кисоньки

Дети – Старт – Лидер – Спас

Многоборье - общий результат:

Группа А мужчины – Бобры

Группа Б мужчины – ТК «Перевозчик»

Группа Б женщины – Кисоньки

Дети – Старт – Лидер – Спас

На соревнованиях побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Автор фоторепортажа: Плетнева Анна, РИА VladNews

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