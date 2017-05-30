​Защита Игоря Пушкарева обжалует продление его ареста 11:08, 30 мая ​Защита Игоря Пушкарева обжалует продление его ареста (Эксклюзив)
В Приморье перекрыта граница с Китаем 10:54, 30 мая В Приморье перекрыта граница с Китаем
В Приморья пьяный водитель грузовика сбил 13-летнего мопедиста 10:22, 30 мая В Приморья пьяный водитель грузовика сбил 13-летнего мопедиста
Новостная лента
Май, 30 вторник
11:50
«Басманное правосудие» не сломало Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова Эксклюзив
11:50
Борис Кубай рассказал о радиации во Владивостоке после ​пуска ракеты КНДР Эксклюзив
11:50
В Приморье зафиксировано нашествие змей
11:46
Злоумышленник, напав на почтальона с ножом, украл сумку с деньгами в Приморье
11:34
Во Владивостоке появится японская клиника
11:26
Более 1000 жителей и гостей Владивостока пробежали по центру города Фото
11:15
Приморский адвокат попался на мошенничестве
10:54
В Приморье перекрыта граница с Китаем
10:43
В Приморье поймали 286 пьяных водителей
10:36
Рубль опять сдает свои позиции
10:32
В Приморье появится производство индийского чая
10:22
В Приморья пьяный водитель грузовика сбил 13-летнего мопедиста
10:11
Самые красивые собаки Владивостока Фото
10:00
По факту обнаружения трупа в Большом Камне проводится проверка Фото
09:48
Водитель, сбивший троих пешеходов на трассе в Приморье, заключен под стражу
09:41
В ДФО выдали первый Сертификат здоровья молодой семьи
09:32
За сутки в Приморье зафиксировано 11 пожаров
09:19
В пригороде Владивостока задержан подозреваемый в изготовлении наркотиков
09:09
Гороскоп на 30 мая
08:53
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения во вторник, 30 мая Адреса
08:48
Часть Владивостока останется без света сегодня, 30 мая Адреса
08:41
Во Владивостоке сегодня +19 °C
08:21
Концепция демографической политики ДФО может появиться уже в июне
07:38
Во Владивостоке будут судить ростовчанина - по делу о серии краж
06:15
Отчётный концерт детских творческих коллективов учреждения культуры «Традиции и современность» прошёл во Владивостоке
05:08
Легендарный футболист Месси получил «Золотую бутсу»
04:27
Выставка молодых художников открылась в центре современного искусства «Артэтаж» во Владивостоке Фото
03:04
Збигнев Бжезинский умер в возрасте 89 лет
02:32
Во Владивостоке состоялся чемпионат по большому теннису среди детей и подростков Фото
01:19
Морковный сок поможет побороть рак
00:26
Владивостокские гонщики-любители поборолись за победу в первом этапе Zmeinka Time Attack Challenge Фото и Видео
Май, 29 понедельник
23:38
Стали известны секреты эффективного спора с подростком
22:09
Во Владивостоке продолжается приём заявок на участие в конкурсе по пропаганде ЗОЖ
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4138 (77) от 30 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кнопка SOS в тревожном ожидании
Академики не хотят играть в экспертов
Змеинка вытянула с улиц стритрейсеров
Вкладчики лопнувших банков сами выберут банк для получения компенсации
Коты предпочитают зажигательные мелодии
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Политика и экономика

Рубль опять сдает свои позиции

Курс валют на 30 мая
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 56.71 рублей, а евро - 63.36 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики сообщили, что рубль не сможет удержать свои позиции, если в ближайшее время на нефтяном рынке произойдет значительное снижение цен. При таком раскладе цена доллара поднимется до 59 рублей.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Бинбанке за 57.20 рублей, а продать валюту выгодно в Примтеркомбанке за 56.20 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в банке Пойдем! за 64.50 рубля, а продать валюту выгодно в Россельхозбанке за 62.75 рубля за один евро.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье появится производство индийского чая
10:32, 30 мая 2017 В Приморье появится производство индийского чая

Запуск чаеразвесочной фабрики в городе Артем запланирован на конец 2017 года

Общественным организациям расскажут, как стать получателями субсидий и грантов
16:17, 29 мая 2017 Общественным организациям расскажут, как стать получателями субсидий и грантов

Круглый стол пройдёт в актовом зале администрации Владивостока

Forbes составил рейтинг богатейших наследников России
14:39, 29 мая 2017 Forbes составил рейтинг богатейших наследников России

В рейтинге 20 семей

В Приморье в этом году стало меньше электричества, жилья и колбасы
10:31, 29 мая 2017 В Приморье в этом году стало меньше электричества, жилья и колбасы

Экономические и социальные показатели региона за январь-апрель

Приморские единороссы: Все жалобы по праймериз будут рассмотрены
10:18, 29 мая 2017 Приморские единороссы: Все жалобы по праймериз будут рассмотрены

Предварительное голосование прошло 28 мая

Правительство затеяло очередной пенсионный маневр
01:01, 29 мая 2017 Правительство затеяло очередной пенсионный маневр

В настоящее время документ находится на стадии доработки

Forbes назвал богатейших наследников России
23:57, 28 мая 2017 Forbes назвал богатейших наследников России

Рейтинг, как и в прошлом году, возглавил сын крупнейшего акционера