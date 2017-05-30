Рубль опять сдает свои позиции

Курс валют на 30 мая

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 56.71 рублей, а евро - 63.36 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики сообщили, что рубль не сможет удержать свои позиции, если в ближайшее время на нефтяном рынке произойдет значительное снижение цен. При таком раскладе цена доллара поднимется до 59 рублей.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Бинбанке за 57.20 рублей, а продать валюту выгодно в Примтеркомбанке за 56.20 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в банке Пойдем! за 64.50 рубля, а продать валюту выгодно в Россельхозбанке за 62.75 рубля за один евро.