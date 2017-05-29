Сергей Дарькин находился на борту аварийного вертолета МИ-8

По данному факту проводится проверка

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

В СМИ появилась информация, что на борту аварийного вертолета МИ-8, который совершил жесткую посадку в Дальнереченске, находился экс-глава Приморья Сергей Дарькин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Восток-Медиа.

Напомним, что 27 мая в 12.30 (по московскому времени) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что при выполнении рейса, в районе населенного пункта Восток в Красноармейском районе, в результате отказа двигателя совершил жесткую посадку вертолет МИ-8. Им на помощь вылетели 2 вертолёта: МИ-8 и МИ-2, 1 самолёт АН-2.

По предварительным данным, телесные повреждения в результате инцидента получил один пассажир.

В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка по фактам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.