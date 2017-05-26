По делу охранников Пушкарева выступят адвокаты

Слушание дела выходит на финишную прямую

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Во Фрунзенском районном суде Владивостока выходит на финишную прямую рассмотрение громкого дела московского журналиста против двух жителей Владивостока: здесь в пятницу, 26 мая, в 14:00 по местному времени в открытом режиме состоится предпоследнее заседание по делу охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, сообщает корреспондент РИА VladNews. Подсудимым вменяется в вину нанесение побоев в июне 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы "Честный детектив" (ВГТРК) Павлу Брыкину и воспрепятствование его профессиональной деятельности.

Отметим, что это заседание будет посвящено прениям: свою позицию выскажут адвокаты. Ранее, на заседании 19 мая, во время прений высказался гособвинитель: он просил для подсудимых 2,5 года лишения свободы условно.

Следующее заседание будет последним: оно будет посвящено приговору суда.