Один авиарейс из Владивостока задерживается 09:32, 26 мая Один авиарейс из Владивостока задерживается
По делу охранников Пушкарева выступят адвокаты 09:24, 26 мая По делу охранников Пушкарева выступят адвокаты (Эксклюзив)
Один междугородний рейс из Владивостока отменен 09:20, 26 мая Один междугородний рейс из Владивостока отменен
Новостная лента
Май, 26 пятница
09:32
Суд оставил Игоря Пушкарева под арестом до 1 сентября Эксклюзив
09:32
Директор МУП "Дороги Владивостока" Андрей Лушников останется в СИЗО еще на три месяца Эксклюзив
09:32
Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:24
По делу охранников Пушкарева выступят адвокаты Эксклюзив
09:20
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:13
Во Владивостоке задержан мужчина, напавший на воспитателя в детском саду
09:09
Гороскоп на 26 мая
08:53
Часть Владивостока останется без света сегодня, 26 мая Адреса
08:43
Во Владивостоке сегодня возможен небольшой дождь
07:40
Управляющая компания из Приморья заплатит штраф
06:29
Во Владивостоке осуждена цыганка-рецидивистка, предоставлявшая магические услуги
05:40
День славянской письменности и культуры отметят во Владивостоке
04:23
Ученые обнаружили новые полезные свойства шоколада‍
03:32
Центр современного искусства «Артэтаж» приглашает на выставку «Круговая порука»
02:21
Треть кваса на российских прилавках оказалась газировкой со вкусом кваса
01:24
Во Владивостоке бросят вызов гравитации
00:39
Стало известно, куда россияне отправятся летом
Май, 25 четверг
23:31
В городском Дворце детского творчества состоится закрытие творческого сезона
22:26
Грабители задержаны на месте преступления в Приморье
21:12
Васаби ускоряет рост волос, - ученые
20:08
Жителей посёлка Трудовое приглашают на детский праздник
19:25
Школьники Владивостока смогут отдохнуть в пришкольных лагерях, а также заработать в рембригадах
19:16
Суд продлил срок ареста директору Востокцемента Андрею Пушкареву Эксклюзив
18:16
В школах Владивостока прозвенели последние звонки Фото и Видео
17:52
Молодые семьи Владивостока получили от 600 тысяч до 1,5 миллионов рублей Видео
17:50
Мосгорсуд рассматривает дело Игоря Пушкарева (онлайн-трансляция) Фото и Видео
17:37
Чипсы вызывают наркотическую зависимость, - ученые
17:28
В Приморье депутат попался на мошенничестве
17:22
Общественная комиссия определила перечень двориков, которые отремонтируют по программе «Формирование современной городской среды» Адреса
17:08
В выходные во Владивосток вернется тепло
17:01
Суд по делу Андрея Пушкарева задерживается Эксклюзив
16:57
Почтальоны принимают оплату коммунальных услуг на дому Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4137 (76) от 26 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Успешным бизнесом руководит молодежь
Первоочередные объекты для ремонта определяют с помощью мониторинга
Не вернулся из боя…
На площади – ярмарочные дни
Парому подтвердили легитимность
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Дело Пушкарёва

По делу охранников Пушкарева выступят адвокаты

Слушание дела выходит на финишную прямую
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Во Фрунзенском районном суде Владивостока выходит на финишную прямую рассмотрение громкого дела московского журналиста против двух жителей Владивостока: здесь в пятницу, 26 мая, в 14:00 по местному времени в открытом режиме состоится предпоследнее заседание по делу охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, сообщает корреспондент РИА VladNews. Подсудимым вменяется в вину нанесение побоев в июне 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы "Честный детектив" (ВГТРК) Павлу Брыкину и воспрепятствование его профессиональной деятельности.

Отметим, что это заседание будет посвящено прениям: свою позицию выскажут адвокаты. Ранее, на заседании 19 мая, во время прений высказался гособвинитель: он просил для подсудимых 2,5 года лишения свободы условно.

Следующее заседание будет последним: оно будет посвящено приговору суда.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Директор МУП
22:43, 25 мая 2017 Директор МУП "Дороги Владивостока" Андрей Лушников останется в СИЗО еще на три месяца

Суд не прислушался к доводам защиты

Суд оставил Игоря Пушкарева под арестом до 1 сентября
22:42, 25 мая 2017 Суд оставил Игоря Пушкарева под арестом до 1 сентября

Следствие настояло на продлении срока содержания под стражей для временно отстраненного от должности главы Владивостока

Суд продлил срок ареста директору Востокцемента Андрею Пушкареву
19:16, 25 мая 2017 Суд продлил срок ареста директору Востокцемента Андрею Пушкареву

Брат временно отстраненного от должности главы Владивостока останется под домашним арестом до 24 июня

Мосгорсуд рассматривает дело Игоря Пушкарева (онлайн-трансляция)
17:50, 25 мая 2017 Мосгорсуд рассматривает дело Игоря Пушкарева (онлайн-трансляция)

Следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей для временно отстраненного от должности главы Владивостока

Суд по делу Андрея Пушкарева задерживается
17:01, 25 мая 2017 Суд по делу Андрея Пушкарева задерживается

Заседание должно было начаться час назад

Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Андрея Пушкарева
16:04, 24 мая 2017 Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Андрея Пушкарева

Брат временно отстраненного от должности главы Владивостока находится под домашним арестом

Судьбу Игоря Пушкарева решит Мосгорсуд 25 мая
15:11, 24 мая 2017 Судьбу Игоря Пушкарева решит Мосгорсуд 25 мая

Временно отстраненный глава Владивостока намерен доказать свою невиновность