Приморский депутат прокомментировал свое нецензурное высказывание в адрес президента России

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Приморской депутат Артем Самсонов прокомментировал корреспонденту РИА VladNews свое нелестное высказывание в адрес президента России Владимира Путина.

-Это была крылатая фраза из кинофильма "Даунхаус". Этот фильм прошел на большом экране, получил премию на Кинотавре, произносит ее народный артист Литовской ССР Юозас Будрайтис. Она давно стала интернет-мемом, поэтому пишется в кавычках и не может считаться нецензурным выражением. Означает она тоже что и "глупый, недалекий человек". Я действительно считаю Путина "глупым, недалеким человеком" и не скрываю этого, при этом нецензурную брань в общении, в том числе в интернете не использую, - прокомментировал Артем Самсонов.

Напомним, что в Законодательное Собрание обратился председатель Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Дмитрий Григорович, попросив дать оценку поведению депутата Артема Самсонова. На заседании комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания парламентарии был рассмотрен вопрос о нарушении депутатской этики