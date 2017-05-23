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Политика и экономика

Приморский депутат нецензурно высказался в адрес Президента России в соцсетях

Артем Самсонов нарушил депутатскую этику
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

На заседании комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания парламентарии был рассмотрен вопрос о нарушении депутатской этики, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Законодательного Собрания Приморского края.

Ранее в Законодательное Собрание обратился председатель Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Дмитрий Григорович, попросив дать оценку поведению депутата Артема Самсонова.

- Кто дал право Самсонову А.А. с нецензурными выражениями высказываться в адрес Президента Российской Федерации Путина В.В., в адрес департамента внутренней политики Приморского края. Что это: вседозволенность, хамство или современный почерк депутатов-коммунистов Приморского отделения КПРФ? – говорится в обращении.

Также к данному обращению были приложены скриншоты публикаций в социальных сетях депутата.

По словам начальника правового управления аппарата Законодательного Собрания Ирины Володиной, в высказываниях Артема Самсонова при общении с избирателями в социальных сетях употребляется ненормативная лексика, а значит, усматриваются признаки нарушения депутатской этики.

Стоит отметить, что Артем Самсонов согласился с использованием ненормативной лексики, но пояснил, что данное выражение было взято из отечественного кинофильма «Даун Хаус» и, как цитата, употребляется в кавычках.

Коллеги депутата настояли на том, что Артему Самсонову нужно быть сдержанным своим в высказываниях и соблюдать корпоративную этику.

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