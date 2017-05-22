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Губернатор Амурской области напомнил государству о необходимости помощи регионам ДФО в подъеме Дальнего Востока

Субъекты федерации нуждаются в помощи со стороны государства
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Дальний Восток нуждается в административной и финансовой поддержке государства: такое мнение выразил губернатор Амурской области Александр Козлов по итогам заседания коллегии Минвостокразвития, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Мы на коротком этапе времени должны сделать большой рывок для освоения Дальнего Востока. Для этого нужны деньги, нужны полномочия у губернаторов», - подчеркнул Александр Козлов.

По мнению главы Амурской области, необходимо пересмотреть условия софинансирования регионов для реализации новых проектов. В качестве примера он привел работу по отдельным территориям, которые должны сдать «точками драйвера» не только для региона, но и для всего Дальнего Востока. По его мнению, для того, чтобы задачи были выполнены, необходимо консолидировать усилия на всех уровнях власти:

- Город Свободный - это город, где будут строиться два крупнейших завода. Нам нужно заново отстроить город, который раньше был центром АМУРЛАГа (в системе ГУЛАГ). Надо построить детские сады, школы, объекты медицины. И на всё это область в качестве софинансирования должна дать 3 миллиарда рублей. Не говоря о том, что есть текущее состояние дел, которое нельзя останавливать, и также поддерживать. Ещё мы строим новый город Циолковский. Город требует социальной инфраструктуры. То же софинансирование - 23%. Город новый для космонавтики, для страны. Просим менять постановление именно в таких конкретных случаях, - сказал Козлов.

Также губернатор отметил, что при формировании разделов госпрограмм федеральные ведомства должны учитывать практики регионов. К примеру, сейчас необходимо софинансирование по объектам ЖКХ, в частности, по коммуникациям. Но такой федеральной программы нет. Глава региона также напомнил о незавершённых объектах по другим программам, исполнение которых составляет 60-70 %:

- Это всё инфраструктура, которая влечёт за собой инвесторов, развитие Дальнего Востока. Сегодня в министерствах этих программ не осталось. Мы просим поддержки, чтобы на федеральном уровне либо эти программы возобновить, либо помощь в достройке, – объяснил губернатор.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка поддержал главу Приамурья: 

- Действительно, все проблемы вы правильно поставили. Мы этим занимаемся. С вами работаем. Уже опубликовано поручение председателя правительства, что комплексный план развития Свободного мы должны разработать и внести в правительство, - сказал он.

- Задача стоит колоссальная. Мы глубоко убеждены, что не может быть опережающего развития Дальнего Востока без опережающего финансирования. И этот вопрос очень своевременно и очень правильно поднял Александр Козлов. Нам необходимо добиваться этого в стенах Государственной думы вместе со всем губернаторским корпусом, – заявил председатель Комитета Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

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