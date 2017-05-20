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Эксперт: К сельдевым акулам в Приморье стоит относиться с осторожностью

Специалист прокомментировал недавнее появление акул в крае
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков прокомментировал недавнее появление акул в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, ранее агентство сообщало, что рыбаки из Дуная выловили акулу. Разобраться корреспонденту агентства, что это за вид хищника и какую опасность представляет для человека помогал доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков.

"На фото хорошо видно, что это несомненно северотихоокеанская сельдевая акула (лососевая акула) - Lamna ditropis. Обычный для вод залива Петра Великого вид, широко распространенный в северной части Тихого океана - от юга Японии и Кореи до Берингова моря и южной Калифорнии. Относится к промысловым объектам, употребляется в пищу даже в свежем виде и пользуется спросом в Японии и Кита", - рассказывает Владимир Александрович.

Такую рыбу обычно ловят жаберными сетями и крючковыми снастями. Особь достигает в длину 3,6 м, и весит более 300 кг, но обычно в уловы попадают рыбины длиной 1,5-2,5 м, как на представленных фото.

"От более опасных - большой белой акулы и серо-голубой акулы - мако - отличается тем, что у крупных особей имеются на брюхе темные пятна и нижняя часть тела имеет серый цвет, тогда как у белой и мако - брюхо чисто белое, и они обычно крупнее", - говорит Владимир Раков.

Однако на вопрос, стоит ли отдыхающим и рыбакам опасаться акул, Владимир Раков ответит неоднозначно:

"Если ее (акулу) ловить и пытаться вытащить, то она может причинить серьезные травмы. Белая акула, которую все так ждут в Приморье, опаснее и к нам заплывает в более теплое время лета, да и то не каждый год", - сообщил собеседник агентства. - сельдевая акула для человека не представляет серьезной опасности - достоверно не зарегистрировано случаев ее нападения на человека. Тем не менее, к этим акулам следует относиться с осторожностью, т.к. некоторые блестящие части снаряжения водолазов и дайверов акулы принимают за блеск сельди, что может спровоцировать их нападение и причинить травмы. Поэтому лучше держаться от них подальше и иметь при себе противоакулье снаряжение (электрошокеры, водолазный нож и др.)"

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что на Шаморе рыбаки поймали огромную акулу, но вытащить ее на берег им не удалось Затем в редакцию поступило сообщение о том, что рыбаки поселка Дунай все-таки смогли справиться с хищником и выловили рыбу.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


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