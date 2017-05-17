Еще одну акулу поймали рыбаки в Приморье

На этот раз выловить хищника удалось

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Приморские рыбаки поймали опасного хищника, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Удачная рыбалка случилась в понедельник, 15 мая у рыбаков из поселка Дунай, ЗАТО город Фокино. Рыболовам удалось вытянуть из воды опасного хищника - сельдевую акулу. Сами рыбаки сообщают, что поймали акулу с помощью сети. Однако есть все основания полагать, что рыбу выкинуло на берег во время шторма.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что сегодня утром, 17 мая, рыбаки-любители на Шаморе поймали трехметровую белую акулу.