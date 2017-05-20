9 лет со дня первой победы Игоря Пушкарёва на выборах главы Владивостока: как за эти годы преобразился город

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Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

18 мая исполнилось 9 лет с того дня, когда жители Владивостока впервые проголосовали за избрание Игоря Пушкарёва главой города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В 2013 году он стал мэром города во второй раз.

За этот период Владивосток кардинально преобразился. Огромная работа была проведена в преддверии саммита АТЭС-2012 года: благодаря крупным федеральным проектам город получил новые мосты, дороги, кампус университета, театр оперы и балета, новый аэропорт, микрорайон в Снеговой Пади, комплекс по переработке ТБО и другие уникальные объекты.

Также Владивосток изменился благодаря реализации городских проектов, инициированных Игорем Пушкарёвым. То, что теперь воспринимается как «само собой разумеющееся», потребовало от руководителя города, от специалистов администрации, от партнеров и жителей упорной, кропотливой и сложной работы. Во многих сферах городской жизни после долгих лет застоя, развала и потерь был совершен настоящий прорыв.

Так, впервые за долгие десятилетия во Владивостоке началось большое строительство детских садов: построено, возвращено в муниципальную собственность и реконструировано 24 детских сада, завершается реконструкция 25-го. До 2008 года Владивосток только терял детские сады: из 300 учреждений продано, сдано или разрушилось более 200.

Впервые во Владивостоке возобновилось строительство муниципальных жилых домов: по различным программам построено шесть многоквартирных домов. В их числе пять зданий – для переселения граждан из аварийного жилья и один дом – для малоимущих семей.

Владивосток стал светлым городом: если в 2008 году на весь город было только около 3 тысяч фонарей, то сейчас улицы освещают 45 тысяч светильников – от центральных до самых отдаленных районов краевой столицы. Уличное освещение – это безопасность горожан, снижение преступности и комфорт людей.

Центр города избавился от висящих рекламных растяжек и проводов, тротуары стали гранитными.

Игорь Пушкарёв инициировал работу по сохранению и оформлению в муниципальную собственность скверов и зеленых зон. Статус парков и скверов получили более 100 земельных участков. Многие из них сохранены от застройки, более 20 капитально реконструированы и стали туристическими объектами и местами отдыха. Эта работа продолжается - за последние два года выявлено более 450 зеленых зон, которые переводятся в статус парков и скверов.

С 2011 года – впервые за последние десятилетия - во Владивостоке высажено более 7 тысяч деревьев, 100 тысяч кустарников, устроено более 400 тысяч квадратных метров газонов и откосов.

Владивосток в 2008 году, благодаря огромной работе специалистов администрации Владивостока, вошел в федеральную программу капитального ремонта жилых домов: в рамках программы отремонтировано более 1800 жилых домов. Проведена замена более 450 лифтов, во Владивостоке не осталось длительно не работающих подъемников. Замена лифтов продолжается по мере завершения срока их эксплуатации.

По инициативе Игоря Пушкарёва впервые за десятилетия построены новые дороги, что вносит существенный вклад в развитие городских микрорайонов и транспорта, в борьбу с заторами. Так, уже в 2008 году с двух до четырех полос расширена дорога на улице Выселковой. Построены новые дороги:

Тухачевского – Выселковая,

Снеговая – Горностай,

пр. Красного Знамени – ул. Котельникова,

на ул. Шуйской в районе Второй Речки,

к Токаревскому маяку,

Тухачевского – Днепровская – Вострецова,

«Варяг» - «Заря».

Построены (пока в грунте) две дороги к участкам, предоставленным многодетным семьям. Подготовлен проект дорог на острове Русском от коммунальной зоны до бухты Боярин (начало строительства сдерживает то, что земля остаются в собственности военного ведомства).

Разработана предпроектная документация Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД), призванной радикально изменить транспортную систему Владивостока, дать новый импульс развитию города.

Впервые начался массовый ремонт подпорных стен и лестниц: всего в муниципальную собственность принято более 1 тысячи подпорных стен, почти 70 из них капитально реконструированы. Отремонтировано более 800 лестниц.

Впервые по инициативе Игоря Пушкарёва вдоль трасс установлены километры разделительных ограждений. Это позволило радикально сократить количество дорожно-транспортных происшествий, исключить «лобовые» столкновения автомобилей и спасти человеческие жизни.

Впервые за долгие десятилетия начались массовые работы по капитальному ремонту тепловых сетей. В городе насчитывается 650 километров теплотрасс, которые были построены более 60 лет назад. За последние семь лет силами МУПВ «ВПЭС» отремонтировано порядка 113 километров теплотрасс.

Открыто семь многофункциональных центров (МФЦ).

Построены и сданы в эксплуатацию 27 современных пришкольных стадионов и комплексных спортивных площадок. Построено и каждую зиму заливается более 70 хоккейных коробок.

Капитально реконструировано шесть муниципальных библиотек – теперь это не просто книгохранилища, а полноценные современные общественные площадки для просвещения и общения.

Созданы городские Аллергологический центр, Центр офтальмологии, Центр гемодиализа, Центр психотерапии и социальной помощи (в 2012 они стали краевыми).

Впервые в городе заработала программа поддержки молодых педагогов, в рамках которой учителям выплачивают единовременные субсидии и ежемесячные выплаты. Раньше в образовательные учреждения приходили работать единицы выпускников. С 2008 года по настоящее время трудоустроилось более 450 молодых педагогов.

По инициативе Игоря Пушкарёва во Владивостоке открыт Центр современного искусства "Артэтаж" - в одном из самых красивых исторических особняков Владивостока.

Создано уникальное учреждения для поддержки молодежи – Молодежный ресурсный центр. Не менее уникальным стал Центр развития предпринимательства, где представители бизнеса могут получить высокопрофессиональную консультацию и поддержку.

Впервые оформлены в муниципальную собственность десятки памятников, практически все из них отреставрированы, за ними ведется постоянный уход. Во Владивостоке впервые появилась архитектурная подсветка на зданиях, что совершенно преобразило вечерний город. В краевой столице установлены новые памятники и скульптуры. Многие подпорные стены стали арт-объектами. Полностью восстановлен фонтанный комплекс, а главный фонтан города стал цветомузыкальным и украшен художественной мозаикой.

В 2013 году в городе открылась первая очередь «Берега здоровья»: это пешеходная дорожка, которая позволяет прогуляться вдоль моря и свободно пройти от Спортивной набережной до МГУ им.Невельского.

Все эти и другие яркие реальные дела преобразили Владивосток. Сегодня продолжается реализация целого ряда проектов, начатых по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва.