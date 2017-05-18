Игорь Пушкарев отмечает годовщину вступления в должность главы Владивостока

18 мая исполнилось 9 лет, как он возглавляет администрацию приморской стлицы

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Игорь Пушкарев сегодня, 18 мая, отмечает 9-летие своего вступления в должность главы Владивостока, сообщает РИА VladNews. 18 мая 2008 года он стал мэром приморской столицы, и в этой должности ему удалось решить множество городских проблем, буквально преобразить город.

За 8 лет Владивосток кардинально изменился внешне и по духу: подготовка к саммиту АТЭС и дальнейшие преображения сделали его самым узнаваемым, ухоженным и представительным городом, центром международного сотрудничества и визитной карточкой России в АТР.

Решена проблема с детскими садами.

Впервые за долгие годы создано и реконструировано более 20 скверов и набережных.

Морской фасад приморской столицы серьезно изменился: теперь в историческом центре уложена гранитная брусчатка, установлены ограждение в морском стиле и новые элегантные фонари. Фасады многих зданий – как жилых, так и общественных, муниципальных, государственных и частных – были массово отремонтированы и реконструированы.

Как ранее сообщало РИА VladNews, Игорь Пушкарев, который сейчас находится в СИЗО Москвы, общается с жителями города с помощью соцсетей. Последний пост он опубликовал 17 мая. В нем ещё раз поблагодарил всех за поддержку и сообщил, что в скором времени будет выкладывать документы, экспертизы, комментарии, доказательства по деталям уголовного дела на сайте igor-pushkarev.com.

"Я буду доказывать свою невиновность, я предоставлю факты своей невиновности и пусть общество, вы сами оцениваете", - отметил Игорь Пушкарев.

Напомним, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.