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Актуальный комментарий

Эксперт: Если пытаться выловить акулу, она может причинить серьезные травмы

Комментарий специалиста
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков прокомментировал недавнее появление акул в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

"Я считаю, что это акула-мако. Этот вид более обычный для наших вод, но на человека нападает редко, если только спровоцировать.
У мако не такой большой рот и она "специализируется" на стайных рыбах (скумбрия, анчоус, сардины...),  потому и клюнула на крючок. Ластоногих (ларгу) мако обычно не ест, и поэтому человек ее интересует меньше", - рассказывает Владимир Раков.

Однако на вопрос, стоит ли отдыхающим и рыбакам опасаться акул, Владимир Раков ответит неоднозначно:

"Если ее (акулу) ловить и пытаться вытащить, то она может причинить серьезные травмы. Белая акула, которую все так ждут в Приморье, опаснее и к нам заплывает в более теплое время лета, да и то не каждый год", - сообщил собеседник агентства.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что на Шаморе рыбаки поймали огромную акулу, но вытащить ее на берег им не удалось Затем в редакцию поступило сообщение о том, что рыбаки поселка Дунай все-таки смогли справиться с хищником и выловили рыбу.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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