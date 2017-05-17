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Общество

В России стартовала продажа телефона-легенды Nokia 3310

Пока приобрести новинку могут только москвичи
Фото: wylsa.com Фото: wylsa.com
Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Обновленная версия популярного телефона марки Nokia 3310 вновь появилась на прилавках магазинов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Регнум. Однако приобрести телефон-легенду пока можно только в салонах сотовой связи Москвы и Московской области.

Жители других городов России имеют возможность оформить предзаказ на обновленный девайс из прошлого. На официальном сайте Nokia озвучена цена телефона - 3990 рублей. 

Напомним, обновленная версия аппарата была представлена еще в феврале. Новая модель гораздо легче и тоньше предыдущей, имеет разъем-слот для карты памяти, 2,4-дюймовый цветной экран и камеру с разрешением 2 мегапикселя. Устройство работает на платформе Nokia's Series 30+. Кроме того, обновленная Nokia 3310 может похвастаться способностью обходиться без зарядки аккумулятора 31 сутки.

Для любителей разнообразия доступны четыре варианта цвета: красный, желтый, серый и темно-синий. 

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