Легендарная Nokia 3310 снова поступит в продажу

Модель будет стоить 49 евро

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Посетителям Всемирного мобильного конгресса в Барселоне представили новую версию легендарного мобильного телефона Nokia 3310, которая будет сочетать в себе лучшие черты предшественника с новым дизайном и "начинкой", сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Новый аппарат получит более легкий и тонкий корпус в нескольких вариантах расцветки: желтом, красном, сером и темно-синем. Дизайн модели выполнен в легко узнаваемом стиле Nokia. Разработчики даже включили в число установленных игр знаменитую "змейку".

Модель имеет весьма скромные для современного телефона характеристики: 2,4-дюймовый цветной экран и камеру с разрешением 2 мегапикселя, однако, отмечает издание, в простоте телефона и заключается его главное достоинство. Устройство работает на платформе Nokia's Series 30+ и имеет слот для карты памяти microSD. Кроме того, обновленная Nokia 3310 сможет похвастаться способностью обходиться без зарядки аккумулятора 31 сутки.

Модель поступит в продажу в Европе во втором квартале этого года по цене в 49 евро.

Стоит отметить, что предыдущая версия Nokia 3310 была выпущена в сентябре 2000 года и приобрела огромную популярность. Всего было продано 126 миллионов телефонов этой модели.