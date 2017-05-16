​Кто первым нажмет на спусковой крючок - Ким Чен Ын или Дональд Трамп?

Эксперт РИА VladNews надеется на благоразумие сторон

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

КНДР испытывает новые баллистические ракеты средней и повышенной дальности, проводит военные парады и устраивает смотры своим наиболее боеспособным войскам. США стягивает в район противостояния ударные авианосные группировки, атомные подводные лодки с крылатыми ракетами и тактические бомбардировщики. Но что дальше?

Заведующий лабораторией ситуационного анализа Центра азиатско-тихоокеанских исследований Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Валерий Мишинв беседе с корреспондентом РИА VladNews отметил, что пока обе стороны в противостоянии ограничивались воинственной риторикой и бряцанием оружия.

- Чаяния и желания других региональных партнеров – Японии, Республики Корея и Китая могут не учитываться США при принятии решения по КНДР. Дональд Трамп до сих пор неуверенно чувствует себя во внутренних американских делах. Утвердить себя в нынешней должности и поднять собственный имидж среди соотечественников и зарубежных союзников новый президент США может за счет внешнеполитических действий. Так поступали и его предшественники. Для обозначенной им программы «Великой Америки» нужна маленькая победоносная война.

Присутствие психологического фактора в действиях Дональда Трампа не может не настораживать. В ЦРУ и Пентагоне должны отдавать себе отчет, что Северная Корея не Ирак и не Ливия. Что она может ответить вполне себе серьезно.

Но можно предположить, что благоразумия хватит обеим сторонам.