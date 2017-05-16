К концу недели Владивосток окутает туман

Температурный фон не изменится

Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

К середине недели дожди в Приморье прекратятся, температура воздуха начнет повышаться и достигнет летних значений +22…+32 °C. На побережье будет прохладнее, +17…+21 °C. Ночной фон температуры воздуха +7…+15 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

К концу недели Приморье будет находиться в теплом секторе циклонического вихря из Китая. Осадки маловероятны, но посвежеет ветер. В континентальных районах станет еще теплее. В прибрежных районах появятся очаги тумана и низкая облачность, которые понизят температуру воздуха.

Во Владивостоке до конца недели осадки не ожидаются. В середине недели солнечно и тепло, +19…+21 °C. Во второй половине недели с моря будет выноситься низкая облачность, возможно появление тумана, ослабевающего днем, усилится южный ветер. Фон дневных температур понизится на 3–5 градусов. Минимальная температура в течение недели существенно меняться не будет и составит +9…+12 °C.