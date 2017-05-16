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Владимир Путин: Пуск северокорейской ракеты России не угрожал, но конфликт провоцировал

Президент РФ прокомментировал последний запуск ракеты КНДР
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, вторник, 16 мая , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин прокомментировал последний пуск ракеты КНДР, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Кремля. Он отметил, что именно этот пуск угрозы для России не представлял. Но при этом это была провокация конфликта; провокация в отношении какой страны - глава РФ не уточнил:

- Что касается конкретно этого пуска. Сразу же после пуска министр обороны Российской Федерации доложил мне о том, что происходило, потом это всё было в средствах массовой информации. Комментировать здесь нечего. Непосредственно для нас этот пуск угрозы не представлял, - сказал президент России. - Но это, конечно, провоцирует развитие конфликта, и ничего в этом хорошего нет.

Касательно причины происходящего Владимир Путин заявил:

- Мы категорически против расширения клуба ядерных держав, в том числе за счёт Корейского полуострова, за счёт Северной Кореи. Наша позиция хорошо известна и нашим партнёрам в мире, и Северной Корее в частности. Мы против и считаем это контрпродуктивным, вредным и опасным. С другой стороны, мы понимаем, что то, что мы наблюдали в последнее время в мире, а именно грубое нарушение международного права и вторжение на территорию иностранных государств, смена режимов и так далее, подталкивает подобную гонку вооружений, - сказал он. - Но в любом случае ни ядерные, ни ракетные испытания мы считаем неприемлемыми. Нужно возвращаться к диалогу с Корейской Народно-Демократической Республикой, прекратить её запугивать и найти способы мирного решения этих проблем.

Чтобы решить сложившиеся проблемы, сказал Путин, нужно "действовать комплексно, укреплять систему международных гарантий с помощью международного права, с помощью Устава ООН. Возможно это или нет? Я считаю, что возможно, тем более что положительный опыт такого диалога с Северной Кореей был. Если помните, был момент, когда Северная Корея заявила о прекращении своей программы. К сожалению, не хватило, видимо, терпения у всех участников переговоров, но, думаю, к этому нужно вернуться".

РИА VladNews напоминает, что запущенная КНДР баллистическая ракета находилась в полете 23 минуты. По первоначальным данным, появившимся в воскресенье, 14 мая, ракета упала в море в 60 милях (около 100 км от Приморья). Эти данные были предоставлены каналом CNN по информации разведки США. Позднее Минобороны РФ конкретизировало место падения северокорейской ракеты: в 500 км от побережья России. При этом российские системы предупреждения о ракетном нападении своевременно обнаружили пуск баллистической ракеты с территории Северной Кореи и отследили траектория ее полета. Никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял. Средства российской системы предупреждения о ракетном нападении и дежурные силы ПВО несут боевое дежурство в плановом режиме. Радиационный фон в норме.

Отметим, что в середине апреля КНДР уже запускала ракету, что вызвала резкую реакцию США: в целях демонстрации силы после ракетных испытаний КНДР тяжелый атомный авианосец США «Carl Winson» со штурмовой и бомбардировочной авиацией на борту в сопровождении нескольких надводных кораблей и одной подводной лодки с крылатыми ракетами вместо запланированного визита в Австралию из Сингапура двинулся к Цусимскому проливу. 

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