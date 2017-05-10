В Приморье продолжают спекулировать на «ЭРА-ГЛОНАСС»

Один из агентов АО «ГЛОНАСС» уже объявил об открытии электронной очереди

Владивосток, среда, 10 мая , РИА Vladnews.

Для исправления и в дальнейшем недопущения ошибок при внесении данных о транспортных средствах в аппаратуре вызова экстренных оперативных служб и ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» акционерное общество «ГЛОНАСС» провело семинар для своих агентов в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Эксперты АО «ГЛОНАСС» пояснили, как правильно зарегистрировать транспортное средство в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и исправить ошибки, а также дали разъяснения по требованиям к оформлению документов. Во второй части обучающего семинара представители трех компаний-производителей оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС» рассказали об особенностях работы производимых ими терминалов и способах их активации.

Также для противодействия спекуляции и обеспечения прозрачности распределения поступающих в регион систем «ЭРА-ГЛОНАСС» акционерное общество «ГЛОНАСС» рекомендоало своим агентам организовать электронную очередь с онлайн-записью и системой мониторинга заявок. Один из агентов АО «ГЛОНАСС», ООО «Сумотори-Авто», уже объявил об открытии электронной очереди. Собственники автомобилей или их законные представители уже могут разместить на сайте заявку и отслеживать ее продвижение онлайн. Распределение каждой партии поступающих терминалов производится между физическими и юридическими лицами в пропорции 30 на 70 соответственно. Чтобы избежать новых спекуляций с возможными фактами продаж мест в электронной очереди предусмотрена идентификация по ФИО заявителя и номеру кузова транспортного средства.

«Мы рассчитываем, что предпринятые нами меры исключат спекуляции и помогут снять напряжение в Приморском крае», – отметил временный генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля.

Ранее АО «ГЛОНАСС» объявила о проверке деятельности своих представителей в Приморском крае - в связи с массовыми жалобами со стороны водителей на стоимость тревожных кнопок. В случае обнаружения нарушений АО «ГЛОНАСС» намерено отозвать аккредитацию и обратиться в прокуратуру.

Напомним,с первого января в РФ изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей: обязательным условием стала установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур. Жители Приморья столкнулись с рядом трудностей при вступлении закона в силу. Это привело к возникновению волны недовольства в регионе, а также проведению митинга в феврале. После этого ситуация в регионе сдвинулась в мертвой точки.