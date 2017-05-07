Глава Владивостока поздравил ветеранов и горожан с Днем Победы

72 года назад закончилась Великая Отечественная война

Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

Глава Владивостока Игорь Пушкарев на своей странице в Facebook поздравил ветеранов и горожан с наступающим Днем Победы - 9 мая, сообщает корреспондент РИА VladNews. Он написал:

"Уважаемые ветераны! Дорогие жители Владивостока!

Поздравляю Вас с Днем Победы - главным праздником для нашего народа и всей России.

72 года назад закончилась Великая Отечественная война. Наши ветераны на фронте и в тылу отстояли свободу и независимость нашей Родины. Слова, сказанные в первый день войны - "Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!" - стали явью.

9 мая тысячи жителей Владивостока приходят на центральную площадь, чтобы вместе вспомнить стойкость и мужество защитников нашей страны, поздравить ветеранов, посмотреть торжественный парад.

Особая благодарность участникам Бессмертного полка - это по-настоящему живая память о родных и близких, пронесённая сквозь годы. Очень жаль, что не смогу, как обычно, пройти вместе с сыновьями и горожанами в Бессмертном полку.

От всей души желаю ветеранам здоровья и долгих лет жизни. Мы гордимся вами! Всем жителям Владивостока желаю мирного неба над головой. Пусть в наших сердцах живёт гордость за подвиги героев Отечества.

С Днём Победы!"

Напомним, глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Свою вину в предъявленных ему обвинениях он не признает.