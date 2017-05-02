Губернатор Приморья прокомментировал монополию на «ЭРА-ГЛОНАСС»

В регионе возникла серьезная проблема - и сейчас она решается

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Губернатор Приморья прокомментировал жалобы граждан на искусственное взвинчивание цен на систему «ЭРА-ГЛОНАСС» в крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. По мнению Владимира Миклушевского, лучше всего пресечь монополию, увеличив число дистрибьюторов в Приморском крае:

«Компаний, имеющих право на установку систем ЭРА-ГЛОНАСС в крае уже 15, а имеющих право продавать устройства – всего две. Отсюда и перекосы, спекуляции в условиях дефицита, - сказал он. - Я уже обсудил сложившуюся ситуацию с руководителем АО “ГЛОНАСС” Андреем Жерегелей. Принято решение увеличить количество компаний-дистрибьюторов в Приморье».

Отметим, что на минувшей неделе АО «ГЛОНАСС» объявила о проверке деятельности своих представителей в Приморском крае - в связи с массовыми жалобами со стороны водителей на стоимость тревожных кнопок. В случае обнаружения нарушений АО «ГЛОНАСС» намерено отозвать аккредитацию и обратиться в прокуратуру.

Для того, чтобы устранить дефицит тревожных кнопок и наладить поставки в ДФО в необходимых объемах, задействованы все ресурсы и мощности, подчеркнул временный гендиректор АО «ГЛОНАСС».

Напомним,с первого января в РФ изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей: обязательным условием стала установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур. Жители Приморья столкнулись с рядом трудностей при вступлении закона в силу. Это привело к возникновению волны недовольства в регионе, а также проведению митинга в феврале. После этого ситуация в регионе сдвинулась в мертвой точки.