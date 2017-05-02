Неравнодушные приморцы создали петицию против разбитой дороги во Врангеле 16:17, 02 мая Неравнодушные приморцы создали петицию против разбитой дороги во Врангеле (Эксклюзив)
Топ-10 обсуждаемых фигур Приморья по версии политолога 16:10, 02 мая Топ-10 обсуждаемых фигур Приморья по версии политолога
Владивостокца задержали по подозрению в убийстве друга в подъезде 15:17, 02 мая Владивостокца задержали по подозрению в убийстве друга в подъезде
Новостная лента
Май, 02 вторник
16:41
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
16:41
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
16:41
РИА VladNews получило золотой приз конкурса "Торговая марка года" Фото
16:31
В Японии произошло мощное извержение вулкана
16:18
Приморский океанариум будет сотрудничать с Кореей
16:17
Неравнодушные приморцы создали петицию против разбитой дороги во Врангеле Эксклюзив
16:10
Топ-10 обсуждаемых фигур Приморья по версии политолога
16:04
Лунный календарь стрижек на май 2017 года
15:56
Губернатор Приморья прокомментировал монополию на «ЭРА-ГЛОНАСС»
15:47
В Приморье закрываются частные фирмы
15:40
За минувшие выходные в Приморье потушено 15 лесных пожаров
15:30
Почему нельзя называть ребенка в честь кого-то?
15:27
В большинстве районов Приморья завершился отопительный сезон
15:26
Школьники Владивостока смогут заработать летом в ремонтных бригадах
15:17
Владивостокца задержали по подозрению в убийстве друга в подъезде
15:14
Россиянам могут облегчить выплату кредитов
15:05
Приморцы незаконно заготовили древесину на 20 млн
14:57
Во Владивостоке участникам Великой Отечественной войны вручают подарки от администрации города
14:44
Шесть балконов жилого здания сгорели во Владивостоке
14:35
Владивостокский тату-мастер: Мои клиенты – глубокие, креативные и концептуальные личности Эксклюзив
14:32
До пятницы в Приморье сохранится теплая и без осадков погода
14:18
«Луч» проиграл «Тамбову» со счетом 0:1
14:11
Подростка-путешественника сняли с грузового поезда в Приморье
14:06
С 1 июля бюджетников начнут переводить на карты «Мир»
13:53
Во Владивостоке работают эвакуаторы Фото
13:51
Вечный огонь из Владивостока отправится в Санкт-Петербург
13:39
Цена низкокачественных б/у квартир в Приморье оказалась выше цен на жилье эконом-класса
13:31
Еще два междугородних рейса из Владивостока отменены
13:23
Жительница Приморья приобрела торт и была неприятно удивлена​ Фото и Видео
13:20
Генеральный менеджер ХК «Адмирал» развеял слухи о финансовых трудностях
13:18
Белый дом: Главы США и КНДР смогут встретиться лишь после соблюдения ряда условий
13:08
Во Владивосток прибыл круизный лайнер Costa Victoria Фото
13:00
В пригороде Владивостока найдено тело женщины, пропавшей прошлым летом
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4123 (62) от 28 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Городу добавили морских пейзажей
Первомай собирает колонны
Бесплатный гектар доведет до околицы
Медицина уходит на дежурство
В приморской столице ремонтируют подъездные дороги к медучреждениям
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Политика и экономика

Губернатор Приморья прокомментировал монополию на «ЭРА-ГЛОНАСС»

В регионе возникла серьезная проблема - и сейчас она решается
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Губернатор Приморья прокомментировал жалобы граждан на искусственное взвинчивание цен на систему «ЭРА-ГЛОНАСС» в крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. По мнению Владимира Миклушевского, лучше всего пресечь монополию, увеличив число дистрибьюторов в Приморском крае:

«Компаний, имеющих право на установку систем ЭРА-ГЛОНАСС в крае уже 15, а имеющих право продавать устройства – всего две. Отсюда и перекосы, спекуляции в условиях дефицита, - сказал он. - Я уже обсудил сложившуюся ситуацию с руководителем АО “ГЛОНАСС” Андреем Жерегелей. Принято решение увеличить количество компаний-дистрибьюторов в Приморье».

Отметим, что на минувшей неделе  АО «ГЛОНАСС» объявила о проверке деятельности своих представителей в Приморском крае - в связи с массовыми жалобами со стороны водителей на стоимость тревожных кнопок. В случае обнаружения нарушений АО «ГЛОНАСС» намерено отозвать аккредитацию и обратиться в прокуратуру.

Для того, чтобы устранить дефицит тревожных кнопок и наладить поставки в ДФО в необходимых объемах, задействованы все ресурсы и мощности, подчеркнул временный гендиректор АО «ГЛОНАСС».

Напомним,с первого января в РФ изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей: обязательным условием стала установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур. Жители Приморья столкнулись с рядом трудностей при вступлении закона в силу. Это привело к возникновению волны недовольства в регионе, а также проведению митинга в феврале. После этого ситуация в регионе сдвинулась в мертвой точки.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье закрываются частные фирмы
15:47, 02 мая 2017 В Приморье закрываются частные фирмы

Данные официальной статистики

Предвыборный штаб Навального во Владивостоке откроется 15 мая
12:37, 02 мая 2017 Предвыборный штаб Навального во Владивостоке откроется 15 мая

Приморская столица станет одним из 10 городов, в которых с 12 по 22 мая будут открыты​ предвыборные штабы

Сбербанк снижает ставки по всей линейке потребительских кредитов и запускает промо-акцию
10:47, 02 мая 2017 Сбербанк снижает ставки по всей линейке потребительских кредитов и запускает промо-акцию

С 1 мая минимальная ставка составляет 12,9% годовых

Начальник ГУФСИН Приморья снят с должности Владимиром Путиным
09:49, 02 мая 2017 Начальник ГУФСИН Приморья снят с должности Владимиром Путиным

Официальный комментарий ведомства

Специалисты держат рубль под контролем
09:17, 02 мая 2017 Специалисты держат рубль под контролем

Курс валют на 2 мая

Лидер Японии примет участие в ВЭФ-2017 во Владивостоке
22:02, 30 апреля 2017 Лидер Японии примет участие в ВЭФ-2017 во Владивостоке

Синдзо Абэ подтвердил свое участие

Купюра «Владивосток – 2000» появится в России в октябре
13:11, 29 апреля 2017 Купюра «Владивосток – 2000» появится в России в октябре

Новый дизайн уже утвержден