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Игорь Пушкарев поздравил жителей Владивостока с 1 мая

Поздравление появилось в соцсетях
Фото: Соцсети Фото: Соцсети
Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев поздравил жителей Владивостока с Праздником Весны и Труда, сообщает РИА VladNews.

Поздравление появилось в 17:20 на страницах Игоря Пушкарева в ВКонтакте и Facebook:

"Уважаемые жители Владивостока, от всей души примите поздравления с праздником Первого мая. Как бы не менялось со временем его название, он остаётся светлым праздником Весны и Труда, доброй традицией, объединяющей поколения, сближающей родных и близких. Наш город без преувеличения знаменит своими трудовыми подвигами. Вклад каждого из нас позволил Владивостоку стать одним из красивейших городов России. Сегодня горожане и гости города традиционно пройдут единой колонной по Золотому мосту. Я с радостью вспоминаю предыдущие шествия и очень сожалею, что не смогу быть рядом с вами в этот знаменательный день. Надеюсь, что в следующем году смогу возобновить традицию. Желаю всем здоровья, успехов, семейного благополучия и хорошего настроения. С праздником, дорогие друзья!" - пишет Игорь Пушкарев.

Напомним, Басманный районный суд Москвы 9 марта по ходатайству следствия временно отстранил Игоря Пушкарева от должности мэра приморской столицы. Ходатайство связано с предположением следствия о том, что Игорь Пушкарев может влиять на сотрудников администрации города. 10 апреля Московский городской суд не удовлетворил жалобу защиты о незаконном отстранении от должности главы.

Ранее 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года. 17 марта Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию защиты, оставил это решение в силе.

А 29 марта Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении главы Владивостока. Игорю Пушкареву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

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