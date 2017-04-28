Праздник Весны и Труда временно ограничит движение транспорта во Владивостоке 13:11, 28 апреля Праздник Весны и Труда временно ограничит движение транспорта во Владивостоке (Адреса)
Игорь Пушкарев: Скоро у меня появится шанс побороться за справедливость 13:03, 28 апреля Игорь Пушкарев: Скоро у меня появится шанс побороться за справедливость
Пьяный приморец написал ложный донос о наркоторговле на свою сожительницу 12:40, 28 апреля Пьяный приморец написал ложный донос о наркоторговле на свою сожительницу
Новостная лента
Апрель, 28 пятница
13:12
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
13:12
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
13:12
Приморцы перекроют трассу Владивосток - Находка в знак протеста Эксклюзив
13:11
Праздник Весны и Труда временно ограничит движение транспорта во Владивостоке Адреса
13:03
Игорь Пушкарев: Скоро у меня появится шанс побороться за справедливость
12:51
​Конфликт видеооператора ВГТРК и водителя автобуса во Владивостоке дошел до суда Видео
12:40
Пьяный приморец написал ложный донос о наркоторговле на свою сожительницу
12:28
В Приморье пропала несовершеннолетняя девочка Фото
12:21
В Приморье свирепствуют клещи
12:13
В Фокино сгорел микроавтобус Фото и Видео
12:01
​S7 Airlines открывает рейсы из Владивостока в Осаку
11:52
Таможня прокомментировала бизнес на «помогайках»
11:45
Мандариновый рай Фото
11:32
Приморских алкоголиков снова лишили радости
11:23
Таможенники задержали контрабандистов с дериватами для рынка Южной Кореи
11:12
Во Владивостоке выявлено опасное импортное мясо
11:00
Владивостокская автоледи стала жертвой подставного ДТП Фото и Видео
10:51
В Приморье пропал 12-летний школьник
10:42
Сегодня вступают в силу изменения в законе об ОСАГО
10:33
Администрацию Приморья засудили за разбитые дороги
10:22
Центр Владивостока временно перекроют Адреса
10:11
Прокуратура Приморья проверит публикацию в СМИ об эпидемии кишечной инфекции в школе Владивостока
10:00
В Приморье появится памятник погибшим в войне с Японией в 1945 году
09:50
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 28 апреля Адреса
09:39
Один международный авиарейс из Владивостока задерживается
09:28
Владимир Миклушевский отчитается о деятельности за год
09:20
Гороскоп на 28 апреля
09:16
В Уссурийск доставили труп тигренка
09:08
Во второй половине дня во Владивостоке ожидается дождь
08:14
Какова связь между экстремальной погодой и глобальным потеплением
07:21
Кофе избавил мужчин от рака простаты
07:20
Камеры наблюдения, новые ограждения и кровли появятся в школах и детсадах Владивостока к новому учебному году
06:12
Турнир по кикбоксингу среди новичков пройдет во Владивостоке
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4123 (62) от 28 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Городу добавили морских пейзажей
Первомай собирает колонны
Бесплатный гектар доведет до околицы
Медицина уходит на дежурство
В приморской столице ремонтируют подъездные дороги к медучреждениям
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарев: Скоро у меня появится шанс побороться за справедливость

Глава Владивостока разместил новый пост в соцсетях
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев разместил новый пост в социальных сетях, сообщает корреспондент РИА VladNews. 

"С момента моего ареста прошёл уже почти год, - написал Игорь Пушкарев на своей странице в Fb. - К сожалению, за этот срок наши доводы разбивались о глухую стену «басманного правосудия». Самое неприятное – потерянное время. То время, которое уже никто не вернёт ни мне, ни моей семье. Сейчас мы с адвокатами активно готовимся к судебному процессу, который, надеюсь, будет объективным. Я по-прежнему уверен в своей невиновности и уже совсем скоро у меня появится шанс побороться за справедливость".

"Между тем впереди праздники, дорогие друзья! Постараюсь поздравить как с 1, так и с 9 мая! - отметил глава Владивостока. - Всем желаю успехов и в очередной раз благодарю за поддержку! Благодаря всем вам моё дело до сих пор остаётся на слуху, а это значит есть все шансы добиться результата".

Игорь Пушкарев также прокомментировал интервью РИА VladNews: "Удалось передать ответы на вопросы о деталях моего уголовного дела и последних событиях во Владивостоке. Получилось небольшое, но наполненное фактами интервью. Надеюсь, многим будет интересно, так как старался затронуть и те моменты, о которых вы спрашиваете в письмах и социальных сетях".

Ранее об этом интервью высказался и бывший вице-губернатор Приморья, политолог Александр Шемелев: "На самом деле, главным политическим событием недели является не скандал с губернатором Миклушевским (сколько тут их уже было), а первое за 11 месяцев личное интервью Игоря Пушкарёва. Уже написана местными и федеральными СМИ много статей. Новости о ходе дела и разных его перипетиях нередки на лентах. Работает сайт в поддержку мэра, где много всего интересного уже выложено. Все привыкли к тому, что часто он высказывается опосредованно, через свои социальные сети. Но интервью - первое. Я слежу за делом мэра и для меня и для тех, кто лично знает мэра, это некое событие. Нужно понимать, что законодательство и практика его применения устроены в нашей стране таким образом, что человеку, попавшему в жернова правоохранительной системы защищаться даже юридически довольно сложно порой (обвинительный уклон, что есть то есть). А защищаться информационно сложно вдвойне. И то, что мэр продолжает этим заниматься, во всех видах, это хорошо. Это значит, что человек не сломлен. Несмотря ни на что. И когда-нибудь это все закончится". 

comments powered by Disqus
Похожие новости
По делу охранников Пушкарева допросят старшего следователя СКР
17:52, 26 апреля 2017 По делу охранников Пушкарева допросят старшего следователя СКР

Дмитрий Горелов заявлен как свидетель защиты

Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО
13:07, 26 апреля 2017 Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО

Арестованный и временно отстраненный от должности глава Владивостока рассказал РИА VladNews все, что думает о своем деле

Игорь Пушкарёв прокомментировал назначение Константина Межонова
16:50, 18 апреля 2017 Игорь Пушкарёв прокомментировал назначение Константина Межонова

Временно отстраненный от должности глава города поздравил замглавы с назначением

Глава Владивостока рассказал, что его семье постоянно угрожают
10:13, 15 апреля 2017 Глава Владивостока рассказал, что его семье постоянно угрожают

Телефоны родственников Игоря Пушкарева начали прослушивать

Во Владивостоке вновь срывают плакаты Пушкарева
17:08, 14 апреля 2017 Во Владивостоке вновь срывают плакаты Пушкарева

Баннеры с обращением главы города провисели недолго

Мэр Владивостока: Прекратите угрожать моей семье
09:03, 14 апреля 2017 Мэр Владивостока: Прекратите угрожать моей семье

Во Владивостоке появились необычные плакаты на рекламных щитах

Дело охранников Пушкарева: новый поворот
15:19, 12 апреля 2017 Дело охранников Пушкарева: новый поворот

Неожиданно был назначен допрос свидетеля