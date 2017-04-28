Игорь Пушкарев: Скоро у меня появится шанс побороться за справедливость

Глава Владивостока разместил новый пост в соцсетях

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев разместил новый пост в социальных сетях, сообщает корреспондент РИА VladNews.

"С момента моего ареста прошёл уже почти год, - написал Игорь Пушкарев на своей странице в Fb. - К сожалению, за этот срок наши доводы разбивались о глухую стену «басманного правосудия». Самое неприятное – потерянное время. То время, которое уже никто не вернёт ни мне, ни моей семье. Сейчас мы с адвокатами активно готовимся к судебному процессу, который, надеюсь, будет объективным. Я по-прежнему уверен в своей невиновности и уже совсем скоро у меня появится шанс побороться за справедливость".

"Между тем впереди праздники, дорогие друзья! Постараюсь поздравить как с 1, так и с 9 мая! - отметил глава Владивостока. - Всем желаю успехов и в очередной раз благодарю за поддержку! Благодаря всем вам моё дело до сих пор остаётся на слуху, а это значит есть все шансы добиться результата".

Игорь Пушкарев также прокомментировал интервью РИА VladNews: "Удалось передать ответы на вопросы о деталях моего уголовного дела и последних событиях во Владивостоке. Получилось небольшое, но наполненное фактами интервью. Надеюсь, многим будет интересно, так как старался затронуть и те моменты, о которых вы спрашиваете в письмах и социальных сетях".

Ранее об этом интервью высказался и бывший вице-губернатор Приморья, политолог Александр Шемелев: "На самом деле, главным политическим событием недели является не скандал с губернатором Миклушевским (сколько тут их уже было), а первое за 11 месяцев личное интервью Игоря Пушкарёва. Уже написана местными и федеральными СМИ много статей. Новости о ходе дела и разных его перипетиях нередки на лентах. Работает сайт в поддержку мэра, где много всего интересного уже выложено. Все привыкли к тому, что часто он высказывается опосредованно, через свои социальные сети. Но интервью - первое. Я слежу за делом мэра и для меня и для тех, кто лично знает мэра, это некое событие. Нужно понимать, что законодательство и практика его применения устроены в нашей стране таким образом, что человеку, попавшему в жернова правоохранительной системы защищаться даже юридически довольно сложно порой (обвинительный уклон, что есть то есть). А защищаться информационно сложно вдвойне. И то, что мэр продолжает этим заниматься, во всех видах, это хорошо. Это значит, что человек не сломлен. Несмотря ни на что. И когда-нибудь это все закончится".