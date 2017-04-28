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Политика и экономика

Делегация Народного правительства города Суйфэньхэ обсудила возможности расширения сотрудничества с Владивостоком

Вице-мэр Суйфэньхэ Ван Лэган прибыл во Владивосток
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 апреля, заместитель главы администрации Владивостока Леонид Вильчинский провел рабочую встречу с делегацией Народного правительства города Суйфэгьхэ, которую возглавляет вице-мэр Ван Лэган, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока.

Во встрече приняли участие и.о. начальника управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Виталий Ерёменко, заместители начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города Юлия Шупик и Петр Карпов, а также ряд ответственных специалистов мэрии Народного правительства Суйфэньхэ, руководящих управлениями городского строительства и планирования, а также инженерным проектированием.

Леонид Вильчинский приветствовал гостей Владивостока и пожелал им успешного выполнения всей программы визита в столицу Приморья. По их просьбе он рассказал об основных направлениях развития Владивостока, включая разработку нового генерального плана, проведение в нашем городе Восточного экономического форума, реализацию статуса Свободного порта.

Ван Лэган, в свою очередь, познакомил участников встречи с вопросами планирования и развития Суйфэньхэ, где сейчас проживают 110 тысяч жителей. Город продолжает активно застраиваться, причем часть новых зданий планируется возвести не в традиционном для Китая, а в более привычном для россиян стиле. Это, по словам Ван Лэгана, может еще более привлечь в Суйфэньхэ туристов из нашей страны. Для реализации этого проекта он обратился за содействием к специалистам администрации Владивостока.

В ходе встречи ее участники обсудили возможности разработки и реализации совместных проектов по развитию своих городов и совершенствованию городской инфраструктуры.

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