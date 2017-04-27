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Россия

Россияне из своего кармана заплатят за электричество в ЛНР

Поставки электроэнергии из России в самопровозглашенную республику будут списываться на технологические потери
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

СМИ стала известна схема, посредством которой будут оплачиваться гуманитарные поставки электроэнергии из РФ в непризнанную Луганскую народную республику (ЛНР). Поставки электроэнергии из России в самопровозглашенную республику будут списываться на технологические потери Федеральной сетевой компании (ФСК), входящей в «Россети», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как считают аналитики, это поднимет тариф ФСК на 2,5%, а потребители РФ переплатят 2-4,6 млрд руб. в год.

Известно, что с 25 апреля компания Укрэнерго, владеющая сетями и являющаяся оператором энергосистемы Украины, полностью прекратило подачу электроэнергии в ЛНР. После этого Москва сообщила о готовности снабжать Луганск энергией, но конкретная схема поставок и их оплаты не раскрывалась.

Ожидается, что 30 апреля «Совет рынка», который является регулятором энергорынка, утвердит схему компенсации за поставки электричества в ЛНР. При этом «Коммерсантъ» уточняет, что обсуждение этого вопроса инициировало Минэнерго.

В пояснительной записке говорится, что экономические последствия от подобных мер не оценивались. Сами поставки будет осуществляться по этой схеме с 30 апреля 2017 года до 31 мая 2018 года.

«Схема размоет поставки электроэнергии в ЛНР по всему российскому энергорынку. Основная нагрузка через оплату тарифа ляжет на всех потребителей, кроме населения», - подчеркнул источник газеты «Коммерсантъ».

Ранее глава Фонда энергетического развития России Сергей Пикин отметил, что затраты России на обеспечение ЛНР электричеством могут составить 3 млрд руб. в год.

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