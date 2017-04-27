Находкинский дрифтер арестован на пять суток

Кроме того, информация о парне направлена в военкомат

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Мировой суд назначил находкинскому гонщику Вадиму Онуфриенко наказение в виде пяти суток лишения свободы, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, немногим ранее агенство сообщало о том, что гонщика, форсирующего по трассам Находки и Владивостока, задержали в последнем пункте назначения. Видеозапись с опасной ездой дрифтера в Находке и Владивостоке выложили в социальные сети очевидцы. На кадрах видно, как водитель Nissan Skyline на большой скорости совершает опасный маневр, вынуждая других участников движения остановиться. В непосредственной опасности оказались водители и пешеходы.

Проведя одну ночь за решеткой, парень выложил в своей социальной сети пост, где рассказал о том, как над ним издеваются сотрудники полиции и призвал на помощь всех неравнодушных.

Какстало известно корреспонденту РИА VladNews, мировой суд назначил сегодня, 27 апреля, Вадиму Онуфриенко наказание в виде лишения свободы сроком на пять суток. Кроме того, информация о 18-летнем гонщике передана в военкомат, где им явно заинтересуются.